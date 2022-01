John Stockton, leyenda de la NBA, fue vetado como espectador de su equipo universitario por negarse a usar tapabocas

John Stockton fue una estrella absoluta en el equipo de básquet Los Bulldogs de la Universidad de Gonzaga, en el estado de Washington. Su trascendencia como base en el citado plantel lo catapultó a la NBA, donde se convirtió en una de las figuras más rutilantes de esa liga hasta su retiro en 2003. Hoy, el exbasquetbolista vuelve a ser noticia, pero por otro motivo. Por su postura anticovid y por negarse a usar tapabocas, la propia Universidad de Gonzaga le prohibió su acceso como espectador a los partidos como local de los Bulldogs durante toda la temporada.

Fue el propio Stockton el que contó en una entrevista que dio al medio estadounidense The Spokesman-Review , publicada este domingo, que el Director Atlético de la Universidad de Gonzaga, Chris Standiford, le hizo llegar al basquetbolista la notificación de que, al negarse a usar el tapabocas como establece la normativa del estado de Washington, debían prohibirle la asistencia a ver a los Bulldogs. El exnúmero 12 del equipo de Gonzaga era un asiduo espectador en el estadio The McCarthey Athletic Center de la escuadra en el que brilló unas décadas atrás.

John Stockton no solo tiene una postura antivacunas y antirestricciones, sino que también opina en público que las inoculaciones provocaron la muerte de más de 100 atletas The Spokesman-Review

“Básicamente, todo se redujo a que me pedían que usara mascarilla en los partidos. Y, siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud. Me pidieron que usara tapabocas o me iban a suspender. Cuando cambien la regla, me van a volver a dar entradas”, dijo el exjugador, que en la NBA brilló en Utah Jazz, y se convirtió en una leyenda, con récord en asistencias y robos en esa liga, la más exigente en ese deporte a nivel mundial.

Postura antivacunas

Stockton, de 59 años, adoptó una postura firme contra las vacunas contra el Covid-19, y también fue crítico de las medidas de aislamiento y el uso de barbijos. En junio del año pasado, el exbasquetbolista ofreció su punto de vista en un documental cuyo título anticipa el contenido: Covid y la vacuna: la verdad, las mentiras y los conceptos erróneos revelados.

John Stockton brilló en el equipo universitario de los Bulldogs y luego lo hizo en la NBA, donde fue un jugador escencial para los Utah Jazz

En dicha realización, el ex Utah Jazz afirmó que más de 100 atletas profesionales habían muerto por causa de la vacunación contra el Covid. “Creo que está altamente registrado ahora. Son más de 100 atletas profesionales muertos, en el mejor momento de su vida. Ellos, que están vacunados, caen muertos justo en la cancha”, expresó.

Obviamente, sus afirmaciones son en extremo incomprobables y no se encuentran respaldadas por la ciencia, ni por los profesionales de la medicina. Una investigación realizada por la organización PolitiFact, a cargo del Instituto Poynter, del estado de Washington, negó también que, como aseguró Stockton, las vacunas provoquen ese tipo de muertes. “Ninguna evidencia ha establecido que una vacuna Covid-19 autorizada en los EE.UU. haya causado muertes, y mucho menos cientos de miles”, dice un informe de la citada organización.

Comunicado de la Universidad de Gonzaga

Por su parte, la Universidad de Gonzaga, establecimiento regido por la orden de los jesuitas, emitió un comunicado sobre lo ocurrido, aunque sin referirse específicamente al caso de su exbasquetbolista estrella. “La Universidad de Gonzaga continúa trabajando arduamente para implementar y hacer cumplir los protocolos de salud y seguridad exigidos por el Estado y la política de la Universidad, incluido el refuerzo del requisito de uso de tapabocas en interiores”, comienza el comunicado.

El estadio de los Bulldogs, The Macarthey Athletic Center, es un escenario que John Stockton no podrá pisar por mucho tiempo, a menos que decida ponerse un tapabocas Alsc Architect

“Se requiere que los asistentes a los juegos de baloncesto usen tapabocas en todo momento -continúa el mensaje- No hablaremos de acciones específicas tomadas con individuos específicos. Nos tomamos en serio la aplicación de los protocolos de salud y seguridad de Covid-19. La Universidad de Gonzaga otorga la máxima prioridad a la protección de la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la comunidad”. En el mismo sentido, la universidad prohibió también que se pudiera comer o beber en las gradas del estadio.

Stockton está tan bien considerado en Gonzaga como jugador, que cuando se retiró del equipo el número que llevó siempre en su casaca -el 12-, fue retirado para siempre de los futuros planteles. Pero, al parecer, ni para los ídolos hay excepciones a la hora de cumplir normas para asistir a los partidos de los Bulldogs.

El exdeportista consideró que sopesó “en gran detalle” su decisión de no usar barbijo a costas de perderse los partidos de su equipo, pero evidentemente se decidió por no someterse a esa norma. Stockton fue visto en su habitual platea de hincha el 8 de enero contra Pepperdine, y el 13 de enero contra BYU. En cambio, el pasado jueves 20 no estuvo en su lugar para alentar a los suyos contra San Francisco.

La ausencia se debió al hecho de que comenzó a regir su veto como espectador. En lo que resta de esta temporada, los Bulldogs tendrán cinco partidos más para jugar como local. Y lo harán, seguramente, sin la presencia de su máximo ídolo.