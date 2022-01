Los secretos del look de Antonela Roccuzzo: por qué todas quieren copiar su sencillez

Antonela Roccuzzo hizo de la sencillez su propio estilo. Y no es que la esposa de Lionel Messi no use marcas, porque usa. Tampoco que no le guste ir de shopping (que le encanta). Solo que prefiere mantener un perfil distinto al de otras parejas de futbolistas reconocidos.

Con Messi se conocen desde la infancia y fueron novios en Rosario mucho antes de que Lionel forjara una exitosísima carrera en Europa. Y la Antonela que acompañó entonces al jugador no difiere mucho de la que es hoy. Solo que muchos señalan que es una versión más depurada, lograda con la sabiduría de la experiencia -con sus 33 años-, de aprender a conocer su cuerpo y definir sus gustos.

En cada cita de gala demuestra todo su glamour

El exitoso bajo perfil de Antonela Roccuzzo

Morocha, argentina y sexy, así se la define. Su estilo de apariencia simple atrapa a los millones de seguidores -18,6 followers- que la siguen en sus redes sociales. También la convierten en un gran atractivo para las marcas, quienes buscan tener a la Sra. Messi entre sus embajadoras de lujo. Es que, sencilla y discreta como es, todo lo que usa Antonela Roccuzzo genera comentarios. Se sabe que es ella quien decide los looks -con frecuencia matchy matchy- de los Messi. Engamados como familia, como se mostraron en las fotos de las últimas fiestas.

El cabello largo, desde sus tiempos en Rosario hasta hoy, otro de sus intocables

Relajada, Antonela suele mostrarse con buzos, camisetas y sweaters (su prenda favorita en invierno) en el día a día, cuando juega con sus tres hijos o toma sus clases de francés. Elige prendas básicas aunque, como vivió casi toda su vida adulta en Europa en las grandes ligas, aprendió a invertir en las marcas de peso. Con un estilo distinto al de otras esposas de jugadores de fútbol, especialmente el de Wanda Nara. Costoso sí, pero no ostentoso.

En sus T-shirts -y las de sus hijos- es frecuente reconocer y leer firmas como ‘Balmain’, ‘Balenciaga’, ‘Dolce & Gabbana’ o ‘Versace’. Justamente la casa italiana fue la elegida: el diseño negro que usó el año pasado en su llegada a París fue un modelo valuado en 450 euros.

Sencillez, sí, pero también estilo: Antonela sabe lo que quiere

Dicen que la esposa de Lionel Messi armó su vestidor sin ayuda. Que elige personalmente lo que usa, sin asesores ni entourage. De sus tiempos en Barcelona, mantiene sus firmas de lujo favoritas -y así suele llevar carteras Chanel cruzadas- aunque, desde la llegada de Messi al Paris Saint German, también comenzó a lucir diseños de la maison francesa Louis Vuitton (un guiño a su director creativo, Nicolas Ghesquière, quien ya la puso en su radar y la sumó a la lista de VIPs).

Blazers, sweaters y relax

Segura de sí misma, si algo resalta entre los looks de la mujer de Lio Messi son sus curvas, que muestra con prendas entalladas y sus jeans chupines, cuanto más al cuerpo, ¡mejor! Los escotes son su marca registrada. Antonela sabe cómo elegirlos: profundos arriba o bien a modo tajo, mostrando sus trabajadas piernas.

A la hora de un evento más formal, la morocha saca a relucir sus blazers -parece tener uno de cada color-. Los usa largos y a la altura justa ya que, con su 1,57 m., Roccuzzo tiene una figura proporcionada pero también sabe cómo alargar visualmente sus piernas: juega con los contrastes y apela a sweaters y buzos cortos, que dejan su cintura al descubierto. También opta por jeans de tiro alto -que, inteligentemente rozan el piso-.

La mujer de La Pulga también gana altura con la ayuda de borceguíes y plataformas, usa stilettos y botas largas sobre la rodilla. Amante ferviente del calzado, no por nada supo tener una franquicia de Ricky Sarkany en Barcelona junto a su amiga Sofía Balbi, la mujer del futbolista Luis Suárez.

Antonela combina estilos únicos y todoterreno: Barcelona, París o Rosario, todo lo luce

Una jugadora todoterreno

A la hora de vacacionar, sus valijas cargan con vestidos largos y escotados. Adecuados looks de playa que repite de día y de noche. Y es que, con Lionel dedicado a la industria hotelera (como parte de la cadena MIM), la pareja suele frecuentar destinos paradisíacos: Sitges, Ibiza y Mallorca son algunas de las locaciones donde la argentina se deja ver con tops y shorts de jean, su otro equipo preferido.

Los sweaters son parte de su estilo

La esposa de Lio Messi se mantiene actualizada con las últimas tendencias. Especialmente desde que el capitán de la selección argentina desembarcó en Paris y Antonela es invitada a las exclusivas front rows de la Semana de la Moda. Así se la vio posando frente al Louvre en el último desfile de Louis Vuitton, luciendo una mini escocesa. También optó por esta (la estampa it 2022) para la chaqueta que lució en el cumpleaños de Francesca, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Los escotes se convirtieron en un clásico de Antonela

Ella tiene el look

Imposible ver a Antonela prescindiendo de sus adorados accesorios. Tanto le gustan y tan bien los lleva, que ya ha tenido colaboraciones y publicaciones con distintas marcas. Le gusta todo: gafas de sol, relojes, aros, anillos y sobre todo pulseras que resaltan los tatuajes con las firmas de sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- que luce en sus dos manos.

Aun a pesar de los años y los cambios, la argentina jamás cedió su cabello largo: es otra de sus marcas registradas. Y Roccuzzo raras veces lo lleva recogido. A fin de año se supo uno de sus secretos de belleza, una tradición que, parece, mantiene hace tiempo. “Nuestra cita de cada fin de año. Siempre cargada de alegría, sencillez y buena onda”, postearon en la peluquería rosarina Dante Palavecino. Parece ser que, cada temporada navideña en que Antonela vuelve a casa, se pone en manos de sus estilistas de siempre. Ahí saben cómo tratarla: “Le hicimos nuestras famosas transparencias para iluminar levemente un cabello oscuro natural”, detalló la estilista Paula Palavecino, la misma que la peinó en su boda con el astro de la Selección en 2017. El largo no se cambia, eso sí: “Retocamos las puntas, para mantenerlas sanas”, aclararon.

¿Maquillaje? No difiere mucho del que solía usar de adolescente en Rosario. Al natural, a Antonela le gusta resaltar sus ojos, mantiene sus cejas perfectamente trabajadas y solo aplica máscara color negro para resaltar sus largas pestañas. Cuando la ocasión lo amerita, suma suaves capas de sombras en tonos tierra. Secretos de un estilo de una jugadora todoterreno.