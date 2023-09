escuchar

Durante la manifestación en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki para pedir justicia por Silvina Luna, hubo dos escenas que llamaron la atención. En primer lugar, el médico observó agazapado desde una ventana lo que ocurría y fue captado por una cámara de televisión. Por su parte, María José Favarón, esposa del condenado, salió a la calle para quitar algunos carteles que habían sido colgados por los manifestantes.

La convocatoria se realizó justo frente a la vivienda, ubicada en Vicente López. Allí, decenas de personas, entre las que se encontraban algunas famosas que también se operaron con Lotocki, como Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis, pidieron justicia y recordaron a Luna y Mariano Caprarola, quien falleció también hace solamente algunos días.

La llamativa actitud de Lotocki en medio de la marcha frente a su casa

A pesar de que no se mostró públicamente, una cámara llegó a captar el momento en el que el médico se asomó levemente por la ventana para ver lo que ocurría afuera de su casa. El hecho fue exhibido en la emisión del jueves de Desayuno americano (América TV). El video fue presentado por Alejandro Pueblas, quien aseguró que observó la escena durante la cobertura de la manifestación y que intentó grabar con el celular, pero no alcanzaba una imagen clara por el zoom. Allí le pidió al camarógrafo del canal que apunte hacia la ventana.

Según relató el periodista, esa ventana es la única que no fue modificada para que no se pueda ver el interior. Con la vista tapada por cuadros, Aníbal Lotocki se asomó por un resquicio y observó lo que pasaba fuera de su vivienda.

El enojo de la esposa de Aníbal Lotocki por la manifestación: "Es un asco"

En otro momento de la noche, María José Favarón, pareja del doctor, salió de la propiedad. Mientras sacaba algunos carteles que estaban pegados en la reja que separa la casa de la calle, se quejó por la intención de la manifestación.

“Siempre fui respetuosa. Ya dije todo lo que tenía para decir. Ahora déjenme sacar esto que me quiero a dormir”, comenzó en diálogo con TN. En esa misma línea, agregó que la muerte de Silvina Luna también repercutió dentro de su matrimonio: “Para mí también (fue un gran dolor). No crean que para nosotros no”.

Por otro lado, cargó contra la convocatoria en la puerta de su casa. “Es una barbaridad lo que hicieron. Esto no es una marcha de justicia, esto es un escrache total a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”, expresó muy enojada. Luego de que la movilera le acotó que la gente fue respetuosa durante la marcha, Favarón no coincidió: “Esto no es respeto. Esto es escrache y no está bien”.

A continuación, se produjo un breve cruce con una transeúnte que pasaba por el lugar, quien le recriminó a la mujer lo que hizo su marido. Sobre el cierre del diálogo, volvió a “lamentar lo sucedido” con Luna y apuntó nuevamente no solo contra los manifestantes, sino también contra Pamela Sosa por el tono de la convocatoria.

“Lo vendieron como un escrache. Pamela lo vendió como ‘vayan a destruir la casa del doctor’ ¿Les parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieran justicia, pero hay lugares donde ir a reclamar. No me digan que la Justicia no sirve, porque sirve en favor de ellas”, manifestó. Por último, a Favarón le acotaron que el reclamo es por la decisión de la Justicia y ella respondió: “Bueno, ¿qué va a hacer? A mí tampoco me gusta y yo no voy a romper casas”.