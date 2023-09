escuchar

Luego de la muerte de Silvina Luna, continúan sumándose los cuestionamientos contra Aníbal Lotocki, el médico que fue condenado por mala praxis luego de intervenir estéticamente a la actriz rosarina. Esta vez, es el turno de Andrea Ghidone, que contó que fue a hacerse una intervención en los ojos con el mencionado doctor y terminó padeciendo una desagradable situación de salud. “Tuve una infección, porque el quirófano no existe”, aseveró la bailarina uruguaya.

Ghidone conversó este lunes con Socios del espectáculo (eltrece) y expresó su dolor por la muerte de Luna. También habló de su propia experiencia con Lotocki, le dedicó unas duras palabras y cargó finalmente contra Pamela Sosa, exmujer de Lotocki, que fue quien le recomendó al médico.

Andrea Ghidone reveló el problema que tuvo en su cuerpo tras ser intervenida por Aníbal Lotocki

Al ser consultada por el cronista del programa de espectáculos de eltrece por la muerte de la ex Gran Hermano, la bailarina reflexionó: “Fue durísimo, pero fue la manera de pararlo (a Lotocki), porque creo que si no hubiéramos llegado hasta esta instancia, lamentablemente creo que el señor seguía operando y seguía atendiendo gente”.

“Tuvimos que perder la vida de personas que queremos muchísimo, que sabemos que eran sanas, y que empezaron a tener un montón de problemas dado que algo que se les mintió. Fuimos usados y engañados para el negocio de alguien que estaba jugando con la salud de unas personas”, añadió la exparticipante de Bailando por un sueño.

Andrea Ghidone señaló que fue "durísima" la muerte de Silvina Luna pero que sirvió "para pararlo" a Aníbal Lotocki Santiago Filipuzzi

A la hora de hablar de su experiencia personal con el cuestionado médico, Ghidone mencionó las condiciones en las que se intervino y las consecuencias negativas que tuvo ello para su salud: “Yo llegué para una operación en los ojos, en las bolsas. En mi caso imaginé que había un quirófano, no una habitación en la cual improvisadamente vos operás”.

“Llego a esa habitación dopada y digo: ‘¿Qué es esto? Esto no está bien’”, continuó con su relato la bailarina charrúa y agregó: “Esa es la primera denuncia que hago, la primera irregularidad que siento: el quirófano no es quirófano; acá no se puede operar. Caímos en la volteada de un loco”.

Cuando el periodista le preguntó si tuvo complicaciones tras la intervención, la entrevistada respondió: “Por supuesto, tuve una infección, porque el quirófano no existe, por lo cual, que te infectes es lo más barato que te puede salir”.

Andrea Ghidone dijo que Aníbal Lotocki es un "cararrota" (Fuente: ARCHIVO)

Luego, al hacer alusión a Lotocki, sus abogados y a todos aquellos que lo defienden, Ghidone fue inflexible: “Son todos unos cachivaches, impresentables. Me da indignación el tema”.

De inmediato, la exvedette no se guardó nada a la hora de opinar contra Lotocki: “Si tengo la oportunidad de tenerlo enfrente, lo que te digo a vos se lo voy a decir a él: cararrota, psicópata, enfermo. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que termine preso. Es el único lugar donde merece estar, atrás de las rejas”.

Andrea Ghidone se intervino las bolsas de los ojos con Aníbal Lotocki y señaló que la llevaron a "un quirófano que no era un quirófano" Virtual Press

Ghidone contra Pamela Sosa

Ghidone le dedicó también unas palabras no favorables a Pamela Sosa, exmujer de Lotocki que luego se convirtió en una de sus denunciantes por mala praxis junto a Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis. Según la bailarina, ella conoció a Lotocki a instancias de Sosa.

Al referirse al papel que juega hoy la ex del médico, que lo denunció en la justicia -y públicamente- y organizó marcha de protesta en su contra, Ghidone sentenció: “No le creo nada. Creo que había un acuerdo económico entre ellos y por alguna razón se cortó”.

“Pero ella tiene el producto en su organismo”, señaló el periodista, en referencia a que Sosa recibió por parte de Lotocki la misma sustancia que el médico le puso a Silvina Luna en los gluteos y también sufre dolencias por ello. “Pero ella era el muestrario”, replicó Ghidone, y agregó: “Era la que te mostraba cómo te quedaba el c.., era el conejillo de indias”.

Andrea Ghidone apuntó contra Pamela Sosa, la exmujer de Aníbal Lotocki, porque ella en su momento defendía al médico (Instagram/@pamelasosaok)

“Ella me lo presentó como un cirujano plástico -continuó la bailarina-, por lo cual, tenés toda la responsabilidad que él tenía, porque no tenés ni idea de lo que estás recomendando y no tenés idea de a quién estás mandando”.

Sobre el final, Ghidone contó que ella consultó a un profesional antes de ir a aplicarse una sustancia con Lotocki y el médico consultado le dijo que, al precio de la operación, por lo barato, lo que Lotocki inyectaba no era metacrilato. Según la protagonista de Madame Tango, el profesional que consultó le sugirió: “No te lo pongas, por las dudas, porque por esos dos pesos, esa operación te va a salir carísima”.

“Le salió carísimo a un montón de personas, que se operaron casi gratis con algo que le terminó costando la vida”, remató Ghidone.

LA NACION