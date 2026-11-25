Tras el final de Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max) y mientras se prepara para los shows en el Campo Argentino de Polo, Franco Yankelevich compartió en sus redes sociales su emoción por su nuevo proyecto laboral. El actor de 26 años, que heredó de su madre Romina Yan y de su familia materna el gusto por el arte, estrena hoy su primer cortometraje filmado íntegramente en la Argentina.

“Yo sé que es un poco raro que haga esto, pero tengo algo muy importante para contarles”, expresó Yankelevich en un video que publicó en sus historias de Instagram. El motivo de su aparición en las redes sociales fue el anuncio del estreno de Of Men & Monsters (De hombres y monstruos), su primer cortometraje. Se trata de un western de época que se filmó en la Argentina y con un equipo local.

Este miércoles 25 de noviembre, Franco Yankelevich estrena su primer cortometraje en el cine Atlas de Caballito (Foto: Instagram @franyan_)

“Estamos muy emocionados de presentarlo en el festival Rojo Sangre, que es espectacular”, expresó feliz frente a la cámara e invitó a sus seguidores a la proyección del cortometraje que se realizará este miércoles 25 de noviembre a las 18 en el Cine Atlas de Caballito (Av. Rivadavia 5071) en el marco de la vigésimo séptima edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el Festival Internacional de Cine de terror, fantástico y bizarro. De acuerdo con el sitio web del complejo de cines, donde pueden adquirirse las entradas, la proyección tiene una duración de 96 minutos y es apta para mayores de 17 años.

Avance de Of Men & Monsters, el primer cortometraje de Franco Yan

El nieto mayor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich decidió seguir el legado familiar y dedicarse a la actuación y a la música. En 2023 se graduó en Bachiller en Artes en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres y se abocó de lleno a su carrera. Tras su paso por el spin-off de Floricienta, ahora está abocado a mostrarle al mundo su nuevo proyecto como autor, productor ejecutivo y protagonista.

El cortometraje dirigido por Bautista Caillet-Bois y producido por Carmela Pando tuvo su estreno mundial en Ciudad de México en septiembre durante el festival Shorts México. “Por quince años esperé este momento... Después de mucho tiempo imaginando esta historia, finalmente llegó el momento de compartirla. Una historia sobre viejos amigos convertidos en enemigos, los límites morales que los separan y un pasado del que ninguno puede escapar”, expresó semanas atrás Franco Yankelevich. Como era de esperarse, sus abuelos expresaron públicamente su apoyo y orgullo frente a este nuevo proyecto de su nieto.