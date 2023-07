Fue al boliche, le pidió una selfie a Nico Vázquez, pero más tarde al ver la foto se llevó la sorpresa de su vida

escuchar

Hay varias celebridades que se parecen entre sí y los fanáticos tienden a confundirlos. Mundialmente conocidos son los casos de Natalie Portman y Keira Knightley; Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan y Margot Robbie y Emma Mackey, que actualmente comparten pantalla en la película de Barbie. Pero, también hay varias personas que tienen cierto parecido físico con algún famoso. Más de uno tiende a pedirles una foto y más tarde se da cuenta de que en realidad no era su ídolo. Eso mismo le sucedió a Rocío Maga, quien, como cualquier chica de su edad, fue el fin de semana al boliche y se encontró con Nicolás Vázquez - o al menos eso creyó-. Como no podía ser de otra manera, le pidió una foto, pero después se dio cuenta de algo que la dejó sin palabras.

“Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta de que no era”, reveló la joven de 26 años en una publicación que hizo en su cuenta de Twitter @ameliaftmer. Y es que la joven se encontró con una persona que era muy parecida al ex Casi Ángeles y como toda una fan, quiso sacarse una foto. Más tarde se percató de que efectivamente no era el actor. Ella adjuntó las pruebas, primero con su cara tapada por un emoji y después, por insistencia de los usuarios, la mostró al descubierto.

Una joven pensó que Nico Vázquez estaba en el mismo boliche que ella, le pidió una foto, pero después se dio cuenta de que no era él Twitter @ameliaftmer

Rápidamente, su tuit alcanzó los casi 40 mil Me Gusta y los usuarios no pudieron evitar reaccionar ante la insólita situación. “En tu defensa dejame decir que es igual”; “No te juzgo, a simple vista parecía”; “Con un trago encima juraría que era él”, fueron algunos de los mensajes. Incluso la propia autora de la foto escribió: “Todo es tristeza”, y etiquetó al actor.

Pero, si algo quedó claro, es que no hay que subestimar el poder de las redes sociales. Los tuiteros que se cruzaron con la historia de Rocío comenzaron a etiquetar al protagonista de Tootsie para que se enterara de lo que ocurrió. “Nico Vázquez regálale una foto a la piba, se lo merece. Te lo pido de corazón porque soy miope y me ha pasado alguna vez en la vida”, escribió una usuaria de Twitter y, dicho y hecho, la polémica foto llegó a manos de Nicolás, quien le dejó un mensaje a Rocío a través de la red social del pajarito y la invitó a sacarse la foto “verdadera”.

Nico Vázquez invitó a la joven a sacarse la foto "verdadera" Twitter

“¡Jaja! Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto. ¡Beso grande!”, comentó Vázquez. Rocío, por su parte, entre la viralización de su tuit y emocionada por la invitación, le respondió: “Jaja, ¡Sos lo más Nico! Beso”.

Nico Vázquez hizo una inesperada revelación sobre su intimidad con Gime Accardi: “Estoy apagado”

El exprotagonista de Una semana nada más no solo es reconocido por sus trabajos actorales, sino también por su vida sentimental. Junto a Gimena Accardi, a quien conoció en las grabaciones de Casi Ángeles, forman una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, en una reciente entrevista que dio en Noche al Dente (América TV), Vázquez reveló que su trabajo en Tootsie afectó a la intimidad de la pareja.

Nico Vázquez hizo una inesperada revelación sobre su intimidad con Gime Accardi: “Estoy apagado”

Durante la entrevista y tras mencionar al pasar a Gime Accardi, Fernando Dente señaló: “Son muy fogosos como pareja”. Sin rodeos, Nicolás admitió: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la líbido se baja un poquito”. No obstante, advirtió: “Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante”.

