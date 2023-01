La insólita respuesta de un participante que sorprendió a Guido Kaczka en Los 8 escalones: “Pará, Lucas”

escuchar

Todas las semanas, distintos participantes se presentan en el estudio de El Trece para ser uno de los competidores que se quede con el jugoso premio en efectivo de Los 8 escalones. Este viernes, los finalistas fueron Lucas y Magalí, pero en un momento del programa, él sorprendió a Guido Kaczka con una insólita respuesta.

Los 8 escalones se convirtió en uno de los programas más elegidos y concurridos en la televisión porque en una buena tarde, cada participante puede lograr hacer una gran cantidad de dinero a cambio de poner a prueba su conocimiento de interés general. Para este viernes la producción reunió diferentes participantes de otras ediciones que quedaron eliminados en el primer escalón.

La insólita respuesta de un participante a Guido Kaczka

En esta revancha, el conductor tomó la palabra: “Cada uno de ustedes estuvo en distintos programas. El programa no lo tienen en común, lo único que tienen en común es el escalón que pisaron”, señaló en tono irónico y remató: “El ocho. Por una circunstancia u otra, no pudieron ir más allá”.

Lucas, que participó el 18 de mayo de 2022, y Magalí, que hizo lo propio el 15 de diciembre de 2021, se superpusieron a las adversidades temáticas en cada escalón y llegaron, ahora sí, a la gran final de este viernes por un premio de 2 millones de pesos.

Antes de que comience el desenlace, el conductor le preguntó cómo se sentía el participante; sin embargo, este lo dejó sorprendido por su sinceridad.

“Correcto estás en la final, Lucas, quien decidió subir a Magalí y ahora juega con ella”, manifestó el conductor y le preguntó al participante si se sentía más de la final o de los 8 escalones. Pero la respuesta lo dejó atónito: “Siento más ganas de morir que otra cosa”.

“¡Pará, Lucas! No seas extremista”, señaló el conductor ante la risa del concursante, quien se movía de un lado para el otro en la previa a la gran final.

Para calmarle los nervios a Magalí y Lucas, Carmen Barbieri, panelista especializada en espectáculos, les dio charla y repasó los motivos por los que llegaron al programa de entretenimiento.

Magalí ganó el especial de Los 8 escalones (eltrece)

“Por mis hijas porque jugamos siempre y ellas me anotaron. Vine la primera vez, perdí en el último y me quería morir. Ahora me llamaron de vuelta y ahora deben estar gritando”, señaló Lucas.

Luego de tomar una copa de agua comenzó la tan esperada final. Fue tan pareja la definición con cinco respuestas correctas cada uno, que el programa se tuvo que definir por aproximación y el que hizo la pregunta fue Diego Valenzuela, el invitado del día especializado en historia.

En esta instancia, el panelista lee la pregunta y cada uno tendrá que poner una respuesta en números y el que se aproxime más a la cifra correcta gana.

En este caso, Valenzuela consultó: “Según el Ministerio de Cultura de La Nación, ¿en qué año asumió la presidencia de La Nación Domingo Faustino Sarmiento?”.

Lucas respondió 1926, mientras que Magalí escribió 1900, no obstante, la respuesta correcta era 1868, por lo que ella se consagró como ganadora de este especial en el que se entregó 2 millones de pesos.

