Ganó Los 8 escalones del millón y sorprendió a todos al contar dónde guardó el cheque con el premio

El lunes por la noche, Pablo estuvo presente en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) y fue el flamante ganador de la jornada. Al día siguiente volvió a jugar, pero esta vez tuvo una carrera por publicar el premio, objetivo que finalmente cumplió. Pero, antes de terminar el programa, hizo una revelación que sorprendió a todos: contó públicamente cuál fue el inesperado lugar donde guardó el gigantesco cheque con el premio.

Pablo se presentó como abogado de familia y sucesiones. El lunes tuvo su primera aparición en el ciclo y, por su gran desempeño - con victoria incluida - volvió a competir el martes junto a siete rivales para llevarse a casa los cuatro millones de pesos. Se postuló como voluntario para arrancar a jugar y con paciencia y decisión llegó nuevamente a la final y obtuvo el resultado que fue a buscar.

Pablo ganó dos programas seguidos y acumuló cuatro millones de pesos (Foto: Captura de video)

“¡Excelente Pablo! Cuatro millones de pesos”, gritó Guido Kaczka luego de que el participante respondiera bien la pregunta. “Candidato antes de que cierre el año a muchos millones”, agregó. Asimismo, elogió su seguridad, su velocidad para responder y el gran recorrido que hizo con mucha “tranquilidad”.

Una vez que terminaron los saludos, ambos se ubicaron en la parte trasera del estudio. El conductor fue quien llevó el cheque que tenía ocho ceros y un cuatro delante, pero el participante lo sorprendió.

“Devolvémelo, este no me lo llevo”, le dijo el participante, en alusión a que quería tener la evidencia entre las manos, aunque aseguró que esta vez no se lo llevaría a casa, lo que sí pidió hacer con el de los dos millones que ganó el día anterior.

Nuevo ganador de Los 8 escalones de los dos millones

“Pablo, cuatro millones de pesos, ayer cuando terminó el programa de ayer me dijo ‘¿me lo puedo llevar al cheque para colgarlo al lado de los títulos?’”, recordó Kaczka. Al escucharlo, el ganador reveló realmente dónde terminó la gigantografía: “Me lo sacó mi señora y lo puso del lado de su cama, no sé por qué”.

Ante esto, el conductor no pudo ocultar su asombro y bromeó: “Ah, lo tiene tu señora al lado de la cama... Me preocupa eso”.

Segundos antes de que finalizara el programa, llegó la infaltable pregunta. “Pablo te veo tan tranquilo y con tantos millones...¿Volvés por seis?”. Por su parte, participante respondió: “Sí”. De esta manera, este miércoles volverá a competir.

Los 8 escalones de los dos millones: ganó, hizo un inesperado gesto y se quebró al explicar el por qué

El programa de Guido Kaczka se convirtió en el escenario de un emotivo hecho que conmocionó a todos. Diego se consagró como ganador de dos millones de pesos, pero, tras responder correctamente la última pregunta, miró al cielo y momentos después se quebró al explicar el profundo motivo que había detrás de ese gesto.

El ganador hizo un inesperado gesto y se quebró al explicar el motivo

“Miraba para arriba porque hace tres años falleció mi mamá, a ella le pedía”, reveló y, a pesar de que intentó continuar, necesitó unos segundos para recomponerse. “Es duro y en pandemia más duro todavía, pero bueno, cosas de la vida. Cuesta pero se sigue. Yo sé que desde arriba me está ayudando, como siempre nos ayudó a mis hermanos y a mí”, agregó.

