Fue a los 8 escalones, ganó el millón y en el festejo se le escapó un insulto que dejó a todos sin palabras

Los 8 escalones del millón (eltrece) pone a prueba no solo el conocimiento de los participantes, sino también su capacidad de enfrentar la presión y la habilidad de jugar bajo altos niveles de estrés. Aunque no es una tarea fácil, la gran mayoría de los participantes que desfilaron frente a las cámaras a lo largo de los años pudieron sobrepasar la prueba. En la edición de la tarde de este martes, uno de ellos logró sobreponerse a los nervios y llegó a la final. No obstante, cuando le anunciaron que era el ganador, todas las emociones salieron a flote y exclamó un fuerte insulto que desconcertó a más de uno.

Los 8 escalones del millón: al ganador se le escapó un insulto en el festejo

Como todas las tardes, Guido Kaczka apareció en la pantalla de eltrece para darle la bienvenida a su fiel audiencia, a las celebridades y figuras destacadas que conformar el panel de jurados y, por último pero no menos importante, a las ocho personas que se animaron a formar parte del popular ciclo de juegos.

Aunque la competencia comenzó entre bromas, sonrisas y mucha calma, el clima se volvió cada vez más tenso a medida que pasaba el tiempo. Escalón a escalón, quienes dieron una respuesta incorrecta se vieron obligados a despedirse de la posibilidad de llevarse el ansiado premio a sus casas. Asimismo, las consignas aumentaron en complejidad, dificultando aún más el panorama para aquellos que quedaban en el juego.

Esteban y Facundo se enfrentaron cara a cara en la final captura de video

La presión solo aumentó cuando Esteban y Facundo se enfrentaron cara a cara en la final ya que, a pesar de que la última ronda de preguntas suele ser el punto de máxima complejidad, los dos lograron empatar al contestar bien la mayoría de las consignas temáticas. Por ende, con el fin de definir quién se consagraría como el ganador de la edición, tuvieron que hacer un desempate.

Este consistió en que una de las integrantes del jurado, en este caso la actriz argentina Esther Goris, les hiciera una pregunta por aproximación. Es decir que la respuesta era un número y, el competidor que se acercara más con su contestación sería quien se llevara el gigantesco cheque junto a la oportunidad de regresar en la próxima edición para intentar duplicar (o triplicar) el premio.

Esther Goris fue la encargada de presentar la consigna final captura de video

“¿En qué año se estrenó el musical Drácula de Pepito Cibrián y Ángel Mahler?”, leyó la protagonista de Doña Bárbara. Pasados los minutos que les conceden para pensar, ambos dieron vuelta sus pizarras. Esteban arriesgó que se trataba de 1992, mientras Facundo dijo que fue en el 2000.

Finalmente, Goris reveló que la fecha de debut de la obra fue 1991 y, por ende, Esteban fue quien se convirtió en el ganador. Emocionado y mientras el estudio se veía tapado por una lluvia de papeles de colores, abrazó a su contrincante y exclamó con alivio: “La pu** madre”.

El ganador saludó a su contrincante con un cálido abrazo captura de video

Con el cheque en la mano, reveló que nunca había ganado nada en su vida y se alegró de romper la racha de mala suerte con el millón de pesos. Una vez que recobró la calma, le aseguró a Kaczka que regresará en el próximo programa para intentar llevarse el cheque una vez más.

