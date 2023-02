Toda su familia murió y se quebró al ganar los dos millones de pesos en Los 8 escalones: “Me quedé solita”

escuchar

Natalia, de 41 años, chofer de una aplicación, fue la participante que se alzó el miércoles a la noche con el premio del programa Los 8 escalones de los 2 millones. En el momento del triunfo, la mujer no pudo contener la emoción, se quebró y se puso a llorar abrazada a una tía suya que la había acompañado al ciclo de preguntas y respuestas.

Es que Natalia había contado un rato antes que había perdido a toda su familia en 2021 a causa del Covid-19. “Éramos cuatro y me quedé solita”, dijo la participante, ante la compungida mirada del conductor del ciclo, Guido Kaczka, los jurados y el resto de los concursantes.

Natalia, participante de Los 8 escalones de los 2 millones, perdió a toda su familia por el Covid

Cuando comenzaba el programa y los participantes estaban en uno de los primeros escalones, Kaczka preguntó quién quería contestar la pregunta y Natalia levantó la mano. El conductor, entonces, la presentó. Dijo su nombre, su ocupación y luego añadió el destino del dinero del premio si llegaba a ganar: “Los millones serían para pagar la sucesión de la familia”.

Entonces, Natalia tomó la palabra y respondió: “Exactamente”. Luego, contó la trágica experiencia que había vivido durante la pandemia de coronavirus. “Mi familia falleció por Covid en 2021. Mi hermana, el 29 de marzo. Mi papá, el 2 de abril y mi mamá, el 9 de abril. Éramos cuatro y quedé yo solita”, rememoró.

Natalia y su tía Estela, felices luego de que la primera ganara Los 8 escalones de los 2 millones Captura el trece

Ante el respetuoso silencio del jurado y de todo el estudio, la participante continuó: “Si bien yo también tuve Covid, no recuerdo haberlo vivido tanto como ellos, porque los tres tuvieron pulmonía bilateral, estuvieron entubados, todos en diferentes lugares. Yo, con Covid, y me llamaban para darme el parte médico, porque no podía ir. Y se fueron de a poquito... pensé que uno se quedaba, pero no. Y quedé solita”.

Mientras la mujer continuaba con su relato, la cámara enfocaba a Carmen Barbieri y a Ingrid Grudke, ambas jurados del ciclo, que la escuchaban con lágrimas en los ojos. “Y así, a los meses ya tuve que empezar a hacer la sucesión, porque no es tampoco que me dijeron nada (sobre ese tema). Se fueron y chau. Casi ni chau”, señaló.

Con gran pericia para sortear el difícil momento que se vivía en el estudio, Guido Kaczka le preguntó a la participante si había sido una idea de ella anotarse en el programa. “Sí, fue una idea mía”, respondió ella, y entonces empezaron las preguntas y respuestas.

La emoción de la ganadora

Poco tiempo después, Natalia llegó a la final. Y si bien respondió de modo incorrecto la última pregunta, la ventaja que le había sacado a su contrincante, Josefina, le alcanzó para recibir el premio de los dos millones. “Natalia, ganaste 2 millones de pesos”, dijo el conductor, que luego continuó: “Natalia, chofer de aplicación. La acompaña su tía Estela, ahí viene, que pasan todas las batallas juntas, dice la tía”.

La emoción de Natalia, la participante que perdió a su familia por el Covid, al ganar Los 8 escalones de los dos millones

Mientras el anfitrión hablaba, la tía de la participante se acercó hasta ella y se fundieron en un prolongado abrazo. Natalia no podía parar de llorar, aunque siempre con una sonrisa. Cuando pudo recuperarse de la emoción, presentó a la mujer que la acompañaba: “Ella es la hermana de mi mamá”.

“Qué lindo abrazo que se dan. Qué lindo. ¡Qué bueno Natalia!”, reconocía Kaczka, mientras la ganadora del programa repetía: “No lo puedo creer”. Y el jurado se mostraba de nuevo conmovido por la situación.

“Lo que es la vida, ¿no?”, reflexionó el conductor y la participante, en relación a su tía, dijo: “Ella estuvo siempre. En las buenas y en las malas. En las malas, más. No se movió de mi lado, era llamarla y ella estaba ahí, al lado mío. Siempre. En todos lados”. “Y ahora acá también”, acotó la tía Estela. “Acá también”, asintió Kaczka.

Natalia ganó dos millones de pesos en Los 8 escalones de los 2 millones y volverá este jueves por dos millones más captura el trece

Para cerrar el programa y cuando todavía la emoción estaba presente en el estudio, el anfitrión del ciclo de preguntas y respuestas sobre cultura general hizo la pregunta de rigor a Natalia: si iba a volver al programa para consursar ahora por cuatro millones. La respuesta de la concursante, sin dudarlo, fue afirmativa.

