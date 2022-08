Florencia Peña recuperó su cuenta original de Instagram y lo celebró en las redes: “Sabía que tenía razón”

Florencia Peña dio la noticia que más esperaba: logró recuperar su cuenta original de Instagram. Hace un mes, había sido penalizada con la suspensión de su perfil en esta red social, que se había convertido en una fuente de trabajo donde contaba con más de seis millones de seguidores, por eso, esta decisión la afectó tanto. Tras extensas semanas de reclamos y trámites, compartió la feliz novedad con un divertido video.

“Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída”, se la escucha decir a Flor Peña, mientras corre por un campo en Salta y se acerca a la cámara. Con gran felicidad, gritó que volvió a tener su cuenta de Instagram original. “Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, detalló sobre cómo llegó a este final feliz.

La conductora celebró la buena noticia (Foto Instagram @flor_de_p)

Desde hace varios meses, la conductora atraviesa una complicada situación respecto de esta cuenta de Instagram, ya que tras las denuncias de algunos usuarios el perfil fue suspendido en varias ocasiones. Sin embargo, esta última medida parecía que sería definitiva, sin posibilidades de volver a utilizarla, lo que generó una puesta en marcha por parte de la actriz para que sea habilitada. Mientras tanto, abrió otro perfil a su nombre, en busca de recuperar sus seguidores.

Desde un principio, Flor indicó en sus descargos que no había motivos reales para que la red social tomara esa decisión. “Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo”, asumió en su último video. Asimismo, explicó que su cuenta secundaria seguirá activa y compartirá diversos contenidos. “Flor de P vuelve a la carga”, concluyó con gran felicidad.

Flor Peña

Por el momento, la protagonista de Casados con hijos no señaló cuáles fueron los motivos por los cuales Instagram tomó esta decisión de suspensión y si existe la posibilidad que vuelve a ocurrir. Durante las anteriores medidas que sufrió, ella misma había señalado que aquello ocurrió luego que compartiera imágenes donde se la veía con poca ropa, por lo que podría haber sido el puntapié de lo sucedido posteriormente.

Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram (Foto Instagram @flor_de_p)

Usualmente, la conductora comparte este tipo de fotos en las que se la ve frente cámara con poca ropa. Una segunda posibilidad fue la cuestión de su inserción en una web que ofrece contenido para adultos, Flor sumó el link de acceso a su descripción de perfil de Instagram y esto habría incidido en la decisión de la plataforma. Por último, también se barajó la posibilidad de que con malas intenciones, diversos usuarios denunciaron su perfil, lo que habría llevado a la decisión que amargó a Flor durante varias semanas.

Ahora, con nuevos proyectos laborales -que incluye la esperada vuelta de Casados con hijos- y con la recuperación de esta importante herramienta, la artista se mostró plenamente feliz y con inmensas ganas de continuar con este ida y vuelta con sus seguidores.