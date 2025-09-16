Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei

Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un incómodo momento al aire cuando debatían la presentación del Presupuesto 2026 que realizó este lunes por la noche Javier Milei en cadena nacional.

Mientras Brey defendía los principales anuncios del Presidente y destacaba la quita del cepo cambiario, Pazos la interrumpió para decir que esa medida se trataba de una “mentira” que le había “costado las elecciones” a La Libertad Avanza (LLA).

“Ay, qué difícil…“, dijo entre risas la periodista que hace pocos meses entrevistó al jefe de Estado. ”Pero a costa de qué tenés que preguntarte, Mariana. Porque es cierto", siguió la otra.

Ante este cuestionamiento, Brey se mostró ofuscada: “¿Y esto a costa de qué, vos, que hacés futurología? ¿Vos, que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027?“. Mientras ella hablaba, Pazos respondió afirmativamente que también había anticipado quién iba a perder las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

La pelea entre Mariana Brey y Nancy Pazos

“También sabés qué pasa después de octubre.. Si es que llega a octubre.. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento... Yo te escuché decirlo”, ironizó Brey y remarcó: “Cómo está la oposición, haciendo un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato“.

Ahí fue cuando la discusión alcanzó un punto más álgido y comenzaron los insultos. “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cagar“, respondió Pazos y se defendió: ”No hay nadie con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo esto…“.

Sus compañeras del programa A la Barbarossa reaccionaron de forma negativa ante el insulto y quisieron frenarla, a lo que la panelista miró directamente a la conductora Georgina Barbarossa y dijo: “Me dice golpista y vos te lo bancás, ¿yo le digo pelotuda y está mal? Ella me faltó el respeto diciendo golpista. Es una barbaridad y nadie está diciendo nada“.

Analía Franchín, otra de las panelistas que se encontraban en la mesa, trató de explicar por qué creía que Brey la había tratado de “golpista” y lo adjudicó a un supuesto video en el que Pazos consideraba que al gobierno de Milei le quedaba “poco tiempo”. “Sí, es por eso”, coincidió Brey y justificó: “Hay muchos de la oposición que están instalando esta situación. Es mi opinión, le duela a quien le duela”.