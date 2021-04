Furioso editorial de Jonatan Viale contra el Gobierno: “No cerraron la grieta, crearon una cadena de odio”

En su editorial de este viernes de su programa +Realidad, Jonatan Viale aseguró que el presidente Alberto Fernández no cumple con lo prometido sobre su gestión, en un juego de palabras con el cumpleaños del mandatario. Sobre el Gobierno, el periodista señaló que “no cerraron la grieta” y persiguen a los opositores, además de que “la crisis en la Argentina no es sanitaria, sino política”.

El conductor del ciclo que se emite por LN+ manifestó: “¿Alberto cumple? Puso un ministro de Justicia patotero, atacó a la Corte Suprema por cadena nacional y ahora van por todos”, y enumeró a jueces y fiscales opositores.

“Estaba más cantado que tango de Gardel, no van a parar hasta cargarse a cada juez y cada fiscal que procesó a Cristina Kirchner, que condenó a (Julio) De Vido, que condenó a (Amado) Boudou, que procesó a (Carlos) Zannini, que procesó a (Oscar) Parrilli”, describió. “Una colección de falsas promesas, un Presidente que por momentos parece tener la vocación de un panelista más que la de un mandatario, un presidente que ha perdido autoridad y que ha devaluado su palabra en apenas 15 meses de Gobierno”, apuntó.

Jonatan Viale: “Alberto no cumple, pero el que se jode sos vos”

“La crisis en la Argentina no es económica ni sanitaria, es una crisis política. Estamos ante un Gobierno que se quedó sin confianza y eso influye en todos los aspectos de la gestión”, expresó. “No tiene autoridad para hablar de la cuarentena, de vacunas, de inflación, de pobreza, de la Justicia. En cada tema de la gestión, el Presidente mintió o se contradijo. Por eso, Alberto no cumple, pero el que se jode sos vos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el 20% de aumento para las jubilaciones nunca llegó, sino que la primera medida fue ajustar. Además, destacó que había una promesa de cerrar la grieta, pero enumeró una a una las frases de Dady Brieva, Coco Silly, Rodolfo Tailhade y Hugo Moyano contra la oposición.

“No solo no cerraron la grieta, sino que crearon una cadena de odio. Un coro de odiadores. Un grupo de tareas que todos los días agrede periodistas, jueces, fiscales y opositores”, dijo.

“No hace falta decir que las 10 millones de vacunas no llegaron en diciembre. Pero el problema es que Argentina está en el puesto 62° del ranking mundial de vacunación. ¿Estamos seguros de que Alberto cumple? Nos peleamos con Chile por las filminas. Nos peleamos con Brasil por Lula; y ahora nos peleamos con Uruguay por el Mercosur. Más que potencias el Mercosur lo estamos destruyendo”, finalizó.

LA NACION