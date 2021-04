Eduardo Feinmann apuntó contra Romina Manguel: “¿Dónde están los que lloraban por la pobreza?”

Luego de que el Indec diera a conocer el índice de pobreza en la Argentina, Eduardo Feinmann tiró un palito contra los que lloraban por el hambre en la Argentina, entre ellos, los periodistas económicos, como fue el caso de Romina Manguel y apuntó contra la Mesa del hambre: “Hipócritas, inmorales”.

En esta semana, el Indec publicó el índice de pobreza, que llegó al 42% al término del segundo semestre del 2020, 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019. Así, el conductor de El noticiero de LN+ arremetió contra la Mesa del hambre, creada apenas asumió el Gobierno actual.

“Hay 19,4 millones de personas pobres y con hambre. Me vino de golpe a la cabeza: ¿qué es de la vida de la Mesa del hambre. Esa mesa creada apenas asumido el Gobierno de la República; Mesa del hambre que por primera vez se constituyó en el búnker de Alberto Fernández, en un séptimo piso en Puerto Madero”, empezó.

El palito de Feinmann para Romina Manguel: ¿dónde están los que lloraban por la pobreza?

¿Terminaron con el hambre en la Argentina? Con el propio Marcelo Tinelli; Martín Caparrós, que vive en España; Estela de Carlotto, solo para nombrar algunos de los que estuvieron ahí; la señora Narda Lepes, que seguramente debió haber ofrecido papas rústicas con finas hierbas. ¿Dónde están? ¿De qué se disfrazan ahora? Hablan, no hablan; están escondidos abajo de la Mesa del hambre, ¿dónde mierda están? Todos calladitos la boca”, apuntó el conductor.

“Y periodistas que en el Gobierno anterior lloraban en cámara a moco tendido, se les caían las lágrimas en la televisión. Recuerdo una periodista en un programa de la noche/madrugada, llorando a moco tendido: ‘La pobreza, 35%. Lo que me duele la pobreza’. ¿Le dolerá de la misma manera ahora que son 42% de pobres?”, se preguntó.

Feinmann aludió así a Romina Manguel, que lloró en Animales Sueltos (América TV), el programa que conducía Alejandro Fantino, por el 33% de pobreza reportado durante la gestión de Mauricio Macri.

Eduardo Feinmann contra los que lloraban por la pobreza: ¿Dónde están?

“Periodista económico, también en canal de televisión llorando así, -ejemplificó con una mano en el rostro- no puedo soportar la pobreza. No puedo, veo el número y no puedo. Habrá llorado ayer u hoy. “Hipócritas, inmorales”, cerró.

LA NACION