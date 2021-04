El acalorado cruce entre Fabián Doman y Rodolfo Tailhade: “No me vengan con que hay que ser cortés”

Tras la violenta reacción del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade a la columna de Joaquín Morales Solá, en LA NACION, donde se revelan las maniobras de presión oficialista en busca de remover del Poder Judicial a jueces y fiscales que resultan incómodos para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su entorno, el legislador tuvo un nuevo cruce con el periodista Fabián Doman.

Vale recordar que este miércoles, el diputado, que en los últimos tiempos asumió un fuerte protagonismo en la estrategia judicial del Frente de Todos y tiene una relación estrecha con el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, lanzó en Twitter: “Morales Solá, un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio, pretende extorsionarme desde la tapa de La Nación para que no pida las declaraciones juradas. Rajá de acá, turro decrépito”.

Durante la emisión de este jueves del programa radial Doman 910 (La Red), Doman le recriminó a Tailhade haber propinado esas calificaciones contra Morales Solá e insistió en que eran “innecesarias”. “Es muy fuerte. Puedo entender que estés en desacuerdo con él, pero cualquiera que lea eso tiene derecho a sentirse agraviado”, observó el periodista, quien luego mantuvo un acalorado ida y vuelta con el diputado.

Morales Sola, un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio, pretende extorsionarme desde la tapa de @LaNacion para que no pida las declaraciones juradas. Rajá de acá, turro decrépito. https://t.co/Wmy5BSP62Q — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) March 31, 2021

“No me voy a arrepentir de lo que dije”, aseguró Tailhade, quien agregó: “La única víctima acá soy yo. Yo solamente quiero ubicar las cosas en el lugar justo. Acá hay una operación para evitar que se sepa cómo viven los fiscales”.

Tras escucharlo, Doman indicó: “Vos planteaste un tema interesante, pero al poner lo que pusiste, tapás lo otro. Rodolfo, tomame esto, no se puede insultar a alguien”.

Lejos de arrepentirse, Tailhade redobló: “Se pusieron de la cabeza porque estoy pidiendo declaraciones juradas”. “Ponele que tenés razón, te la doy. Eso no te habilita a insultar a Morales Solá”, repitió Doman.

Luego, Tailhade apuntó contra el periodismo y los medios de comunicación: “Nosotros hace años que venimos soportando los insultos de esos periodistas. ¿No tengo derecho a decirle lo que quiero? Yo voy a decir lo que quiera. Después el costo lo tendré que pagar, si tengo que hacerlo”. A su vez, añadió: “Aunque no lo hubiera insultado, la ‘operación’ está igual, porque están diciendo que a mí me mandó Martín Soria a pedir las declaraciones juradas. Todo van a inventar, absolutamente todo. Están instalando esto”.

No satisfecho con la justificación, Doman le recordó que desde su lugar, el funcionario cumple una función social y política. “Podés decir lo mismo sin insultos. Solo eso te quiero decir, ese es mi punto. Porque entonces pasa a ser noticia lo que para vos es una pavada, pero que para mí no lo es, que es el insulto a un colega”, explayó Doman.

En medio de la discusión, el diputado lanzó enojado: “Escuchame, no soy un nene, no vengás con el planteo de que hay que ser cortés y qué se yo, porque no existe eso. Es mentira. Si sos cortés, te lo van a hacer igual, porque no hay ninguna posibilidad en este momento, y sobre todo con estos periodistas”.

Además, afirmó que Morales Solá mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri y que luego “sacaba una nota absolutamente alcahueta”. En ese momento, Doman le explicó que “ese es el proceso del periodismo” y que “el lector lo leerá o lo dejará de leer”. “Yo también he visitado a presidentes”, admitió Doman.

Ante la aclaración de Doman, y sin dar el brazo a torcer, Tailhade completó: “Lo mismo pasará con mis insultos, será la gente la que me diga si me excedí, pero si ellos dicen que me excedí, no se los voy a aceptar”.

