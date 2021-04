El irónico editorial de Jony Viale: “La culpa es tuya, el Gobierno hace todo bien”

Con ironía, Jonatan Viale comenzó su editorial de +Realidad, su programa en LN+, y apuntó a las últimas declaraciones de funcionarios nacionales y provinciales en torno a las medidas para prevenir los contagios de coronavirus.

“¿Se robaron las vacunas? No importa; ¿hicimos una cuarentena eterna? No importa; ¿rompimos con Pfizer? no importa; ¿faltan testeos? no importa; la culpa es tuya, porque la culpa siempre la tiene la gente... el Gobierno hizo todo bien”, dijo, con ironía, Viale.

En ese momento, mostró un tuit de Nicolás Kreplak, viceministro de salud bonaerense, quien criticó el masivo éxodo turístico por el fin de semana largo por Pascuas. “Es el día con más casos de #Coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de #MarDelPlata me encuentro con esta imagen. ¡Por favor! Reforcemos al máximo los cuidados. Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite”, pidió el funcionario.

Es el día con más casos de #coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de #MarDelPlata me encuentro con esta imagen. ¡Por favor! Reforcemos al máximo los cuidados. Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite pic.twitter.com/xD7FyzKyda — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 31, 2021

Ante esto, otra vez, Viale enumeró el “listado de culpables” a medida que pasaban los meses de cuarentena. “La sociedad argentina funciona como chivo expiatorio. Primero eran los chetos que traían el virus; después la culpa fue de los runners; luego de los que salían a tomar una cerveza”, recordó y, con ironía, se preguntó: “¿Quién va a tener la culpa de la segunda ola? Opción 1: el FMI. Opción 2: Héctor Magnetto. Opción 3: la gente”.

A continuación, disparó contra el Gobierno. “No hay derecho a sorprenderse. Es un Gobierno que nunca se hace cargo de nada. De la inflación la culpa la tiene Coto; de la inseguridad, los medios; de la falta de vacunas, las potencias; de la corrupción, el lawfare; y de la pandemia... la gente”, analizó.

“Es un Gobierno que nunca se hace cargo de nada, desgastado y sin ideas, que siempre repite lo mismo: 1. La curva sube; 2. La gente se relajó; 3. Hay que cerrar”, concluyó.

