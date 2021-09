Gabriela Roife, la exconductora de A jugar con Hugo, deslumbró con su figura

A 15 años de la última emisión de A jugar con Hugo, Gabriela Roife (49) recibió la primavera con una foto que deslumbró a sus seguidores. La recordada conductora de Magic Kids compartió la imagen desde su cuenta de Instagram y recibió elogios por su escultural figura.

Promediaba 1996 cuando por primera vez salió al aire A jugar con Hugo, un programa de origen danés cuyos derechos fueron adquiridos por la señal Magic Kids. Se grababa en Pramer TV y contaba con la conducción de Gaby Roife, quien por aquella época tenía 24 años.

Desde el teléfono fijo, las personas que participaban del programa manejaban a Hugo, el protagonista de un videojuego. El objetivo era que el simpático duende sorteara los obstáculos y pudiera llegar a la instancia final, en el castillo de la malvada bruja Scylla. Tal fue el éxito del programa que llegó a emitirse hasta dos veces por día, por la mañana y las tardes. Tuvo nueve temporadas hasta que la señal desapareció del aire.

Tras la finalización del ciclo, Roife se alejó de los medios y adoptó un bajo perfil. Desde entonces participa, pandemia de coronavirus mediante, en ciclos y shows que rememoran la década dorada de los 90. Y esta semana, la conductora que alegró tantas mañanas y tardes, un cuarto de siglo atrás, deslumbró a sus seguidores con su escultural figura.

La foto que la conductora de A jugar con Hugo compartió a través desde sus stories Instagram @Gaby.Roife

Para celebrar el comienzo de la primavera austral, Roife compartió una foto en la que se la podía ver luciendo una bikini estampada. La imagen fue celebrada por sus seguidores, quienes la elogiaron y destacaron que el tiempo no había transcurrido para la conductora.

De ser víctima de acoso en un casting al éxito en la pantalla

En diálogo con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live (Radio Mitre), Roife recordó un episodio de acoso sexual del que fue víctima en un casting, al comienzo de su carrera. “Había un montón de avisos engañosos en el diario. Fui con una amiga de mi mamá a un departamento de Mataderos. Tocamos timbre y era un aviso de publicidades para televisión. Eran como unas torres, muy chico el lugar, había una señora muy grande y un hombre que nos hizo pasar a una oficina”, comenzó en su relato la recordada conductora del célebre programa infantil.

Roife recordó que el hombre, que supuestamente se hacía pasar por productor, le hizo una propuesta que a ella no le gustó. “Teníamos la entrevista y empieza a sacar conjuntos de ropa interior, me tira [el nombre de] la marca, que era para Uruguay y Paraguay, e insistía con el tema de la ropa interior. Me dijo que tendría que sacarme una foto y que me la cobraría. Le dije que no me interesaba, me la sacó así como estaba. En ese momento le pidió a la amiga de mi mamá que saliera para completar unos datos”, recuerda.

Sobre el final, Roife recordó cómo terminó ese falso casting. “Él queda conmigo en la habitación esa. Y se acerca. Hoy sería más polémico, en ese momento las cosas pasaban. Me quiere besar, se me viene como encima, yo lo empujo, lo saco. Hoy lo pienso y me río, pero fue fuerte. Uno se pone a pensar que estaba con una mujer de la edad de mi mamá, no sé cómo hubiese terminado todo si estaba sola”, remarcó.

Dan Colter y Gaby Roife en una de las primeras emisiones de Power Games YouTube

Con la foto de ese traumático episodio en mano, Roife se presentó en otro casting donde la recomendaron para un programa infantil llamado Power Games, que no prosperó. De esa experiencia llegó El club de los chicos (CableVisión) y finalmente el recordado A jugar con Hugo del que fue parte desde principio a fin.