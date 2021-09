El reencuentro que mantiene en vilo a la corona: ¿Harry y Meghan viajan a Londres?

El encuentro es inminente. Y es que de acuerdo con una experta en realeza, es probable que la reina conozca a su bisnieta Lilibet Diana por primera vez esta Navidad. Sucede que, después de renunciar a sus deberes reales y mudarse a California, el príncipe Harry y Meghan Markle están ansiosos por visitar el Reino Unido.

Harry ya lo ha hecho en dos ocasiones: para el funeral de su abuelo y para la inauguración de una estatua en honor a su madre, la princesa Diana. En cambio, Meghan y Archie, de dos años, no han regresado a Londres hasta el momento.

Meghan y Archie no han regresado al Reino Unido desde que se fueron el año pasado Agencia AFP

Según la autora especialista en realeza, Katie Nicholl, un regreso navideño de los Sussex sería una oportunidad para trabajar en reducir la brecha con la familia real.

Nicholl, que es autora del libro Harry and Meghan: Life, Loss and Love, le dijo a la revista Closer: “Cuando Harry y Meghan se fueron dejaron en claro que no querían renunciar a su hogar en el Reino Unido. Todavía tienen Frogmore Cottage: su plan era volver cada tanto para visitar a la familia. Esta Navidad es considerada como una oportunidad para dejar de lado los roces, una ocasión que podría allanar el camino hacia la reconciliación. Es el deseo de la reina. Al príncipe Carlos también le gustaría ver a sus nietos. Una reunión sugiere que esperan seguir adelante y arreglar las cosas”.

La última vez que la pareja pasó Navidad en el Reino Unido fue en 2018, siete meses después de su boda.

La primera Navidad de Meghan Markle junto a la familia real británica Hannah McKay - Reuters

La pareja ha hecho pocas apariciones desde el nacimiento de Lilibet, pero se ha informado que están listos para entrar en una “nueva era de visibilidad”.

Este fin de semana se unirán a un equipo de celebridades para un programa de televisión global de 24 horas en la ciudad de Nueva York que, según los organizadores, tiene la intención de “continuar su trabajo urgente con los líderes mundiales en la búsqueda de la equidad global de las vacunas para acabar contra el COVID-19 para todos y en todas partes”.

Los duques de Sussex, los íconos más influyentes según TIME time.com

El viaje a Nueva York se produce después de que los Sussex fueran nombrados entre las 100 personas más influyentes de la revista TIME en 2021. La publicación elogió a la pareja por “tener compasión por las personas que no conocen”. Y agregó: “Ellos no solo opinan, sino que corren hacia la lucha”. Su inclusión en la lista fue acompañada por una serie de impactantes fotos tomadas en su mansión de Montecito, California.