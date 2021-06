Gastón Dalmau reveló qué hará con el premio de MasterChef Celebrity

El jueves 24 de junio, Gastón Dalmau ganó la final de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) frente a una difícil contrincante: Georgina Barbarossa. En una reciente entrevista, el actor sorprendió al contar el destino que decidió darle a su premio.

El campeón del concurso culinario vive en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su pareja José Navarro. Allí trabaja en la producción y los efectos visuales de estudios como Marvel y Paramount, mientras sigue participando de castings para actuar en Hollywood.

La final de MasterChef Celebrity: Gastón Dalmau se consagró ganador de la segunda edición - Telefe

Consultado por Verónica Lozano en el ciclo Cortá por Lozano (Telefe), Dalmau contó que no se llevará el trofeo a su casa en el exterior, ya que “pesa mucho”. “Se lo voy a dar a mis papás, para que se lo queden ellos y lo tengan en su casa”, confió el actor.

El campeón de MasterChef es oriundo de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y afirmó que en su pueblo su triunfo causó furor. “Muy bien, así los papis salen con el premio por la calle y se lo muestran a todo el mundo: ‘Este es el trofeo que ganó mi hijo’”, bromeó Lozano.

En cuanto a la suma de 1,2 millones de pesos que recibió en el reality, Gastón señaló que, si bien en un comienzo pensaba guardar el dinero en Estados Unidos, cambió de opinión. “Tenía pensando llevármelo a Los Ángeles, que es donde vivo, pero después de mucho pensarlo decidí dejarlo acá, en la Argentina”, indicó.

Desde 2012, Gastón vive y trabaja en los Estados Unidos, donde busca abrirse camino en Holllywood Instagram: @gastondalmau

Durante la entrevista, el también cantante se refirió a las dificultades que enfrenta a la hora de audicionar como actor en el país del norte. Admitió que, cuando sale a buscar un papel, sufre la discriminación por ser latino y parecer “muy gringo”. “Es muy loco lo que voy a decir, pero allá no saben mucho dónde está Argentina. Y una que otra vez tuve una frase que fue: ‘No sabía que existía gente blanca como vos en Argentina’. Fue muy fuerte porque fue en un ámbito laboral”, contó.

Y reconoció: “Me dicen que doy muy gringo. En audiciones tengo problemas porque me dan un rol mexicano, pero no doy. Entonces me cuesta encontrar papeles con los que pueda encajar”, afirmó.

LA NACION