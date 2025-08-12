La historia de amor de Cristiano y Georgina Rodríguez: del flechazo en una tienda de lujo a sobreponerse a una terrible pérdida

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Con esas palabras y una foto de un gigantesco y llamativo anillo de compromiso, que según las estimaciones podría valer entre 2 y 5 millones de dólares, Georgina Rodríguez (31) le anunció al mundo su compromiso con Cristiano Ronaldo (40). La influencer y el futbolista portugués llevan nueve años de relación. Se conocieron cuando él ingresó, por casualidad, obra del destino o una simple necesidad, a la tienda de lujo en la que trabajaba ella en Madrid. Sus miradas se cruzaron y él se enamoró. Así, simple y sencillo. Apostaron por una vida juntos, llena de lujos y con una familia numerosa. En 2022, cuando disfrutaban de un momento de extrema felicidad, los golpeó una inimaginable tragedia a la cual supieron hacerle frente y reponerse. Hoy, su historia de amor llegó a una nueva etapa y se preparan para continuar con su “felices para siempre” pero como marido y mujer.

El flechazo, la presentación oficial y una numerosa familia

El comienzo de la relación de Ronaldo y Rodríguez podría describirse como amor a primera vista. Corría 2016 cuando, tras separarse de la modelo Irina Shayk después de cinco años de relación (estuvieron juntos entre 2010 y 2015) el entonces futbolista del Real Madrid ingresó con sus amigos a una tienda de la marca Gucci en Madrid. Allí trabajaba Georgina y cuando se miraron a los ojos por primera vez, ambos experimentaron un sentimiento completamente nuevo. Tiempo después volvieron a verse en un evento, y según ella, fue el quién dio el primer paso. Mensaje va, cena romántica viene y el resto es historia.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que se paró el tiempo. Nunca había visto un hombre tan lindo, tan atento… Es el hombre más guapo que vieron mis ojos. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente, lo utilice de manera despectiva. Claramente, mi relación con él me permitió cumplir muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerlo, puse la misma pasión en todo lo que hice", sostuvo “Gio” en una entrevista con Elle España.

En un abrir y cerrar de ojos, la vida de la bailarina nacida en la Argentina, hija del exfutbolista Jorge Rodríguez, y con descendencia española, de parte de su madre, Ana María Hernández, dio un giro de 180 grados. “Mis compañeros de trabajo se volvían locos. Ellos llegaban en autobús, y yo me iba en un Bugatti. ¡La gente no lo podía creer!”, admitió ella en su reality Soy Georgina (Netflix).

Si bien los rumores de que estaban juntos crecían a pasos agigantados, la confirmación llegó recién en 2017. El 9 de enero asistieron juntos y acompañados por Cristiano Jr., el hijo del futbolista, a la entrega de los premios The Best FIFA, en Zúrich, ceremonia en la que el portugués fue distinguido como mejor futbolista.

El 23 de octubre de 2017, Ronaldo volvió a ser distinguido por la FIFA en los premios que se entregaron en Londres. Su pareja lo acompañó a la ceremonia y el beso que le dio en la primera fila dio la vuelta al mundo. “Este premio es para mi familia, la que está acá conmigo y la que no. Mis hermanas, mi madre, mis amigos, mi novia, mi hijo. También para mis dos hijos que están en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos”, dijo CR7 tras recibir el galardón. Y es que el 8 de junio de ese año, la pareja agrandó la familia con la llegada de los mellizos Eva y Mateo, nacidos vía gestación subrogada, y en la ceremonia se pudo ver a la influencer luciendo orgullosa su pancita de embarazada. El 12 de noviembre nació Alana Martina, su primera hija biológica en común.

Una nueva vida en Italia y una tragedia inimaginable

Tras nueve temporadas en el Real Madrid, equipo con el que levantó cuatro UEFA Champions League, en 2018 Cristiano Ronaldo colgó la camiseta blanca y se mudó a Turín, Italia, para vestir los colores de Juventus. Su mujer y sus tres hijos lo acompañaron en esta nueva etapa de su carrera que duró hasta 2021, cuando firmó contrato para volver al Manchester United, por lo que se trasladaron a Inglaterra.

En los cinco años de relación, la popularidad de Georgina Rodríguez creció exponencialmente. Su presencia en los estadios no pasaba inadvertida, sus outfits llamaban la atención de los críticos de moda y al igual que su pareja, nunca tuvo problemas en mostrar la intimidad de su lujosa vida. Fue así como el 27 de enero de 2022 desembarcó en Netflix con su propio reality Soy Georgina, que al día de hoy ya tiene disponibles un total de 18 episodios distribuidos en tres temporadas.

Pero, en medio del pico máximo de exposición, de los partidos de los “Diablos rojos”, de su día a día en familia en Inglaterra, de las portadas de revistas y exclusivos eventos, la pareja fue golpeada por una brutal tragedia. El 28 de octubre de 2021 habían anunciado que estaba en la dulce espera de gemelos y que iban a convertirse en una familia de ocho. “Encantado de anunciar que esperamos gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. No podemos esperar para conocerlos”, expresó el futbolista en un posteo de Instagram. Ambos mostraron el progreso del embarazo y compartieron con sus seguidores como se preparaban para la llegada de los dos bebés, un niño y una niña. Sin embargo, hubo complicaciones en el parto, y el bebé falleció.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, sos nuestro ángel. Siempre te amaremos”, escribió la pareja en un comunicado en conjunto en Instagram el 18 de abril de 2022.

Tres días después publicaron una postal familiar y presentaron a su hija, Bella Esmeralda. “Hogar, dulce hogar. Gio y nuestra pequeña por fin están con nosotros. Queremos agradecerles a todos por sus amables palabras y gestos. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y el respeto que tienen por nuestra familia. Ahora es momento de agradecer la vida que acabamos de recibir en este mundo”, sostuvo Ronaldo.

En noviembre de ese año, el deportista habló públicamente por primera vez de la muerte de su bebé: “Gio llegó a casa y los niños empezaron a decir, ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’. Después de una semana dije, ‘Seamos francos y honestos con los niños. Digamos que Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’”. Por su parte, la modelo admitió que 2022 fue el año más difícil que le tocó atravesar: “El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”.

La nueva vida en Arabia Saudita

En la previa del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se vio envuelto en un verdadero escándalo cuando, durante una entrevista con el periodista Piers Morgan, aseguró que el entrenador Erik Ten Hag y otros directivos del Manchester United estaban forzando su salida. “Me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, dijo. Antes de debutar con la selección de Portugal, se anunció su salida “de común acuerdo” del club inglés.

La presentación de Cristiano Ronaldo y su familia en el Al-Nassr

Tras disputar el Mundial sin club y abandonar la competencia entre lágrimas después de perder en cuartos de final contra Marruecos, el 30 de diciembre de 2022 CR7 revolucionó el mercado de pases al anunciar que continuaría su carrera en Arabia Saudita como nuevo jugador del Al-Nassr. Con el apoyo incondicional de su familia, comenzó una nueva vida en medio oriente. “Estamos muy emocionados por esta nueva aventura con y queremos agradecer a todos los que la hicieron posible. Estoy muy agradecida de verte, súper emocionada y caminando de la mano hacia un futuro brillante. Siempre junto a nuestra hermosa familia”, expresó Rodríguez en sus redes sociales luego de que, en familia, fueran presentados frente a la afición.

Un presente en millones, un anillo de compromiso y una apuesta a futuro

A nueve años de iniciar su relación con Ronaldo, y en medio de críticas y hasta presuntos conflictos familiares, Georgina Rodríguez se convirtió en una celebridad. Con su estilo llamativo y lleno de lujos causa sensación donde quiera que está, ya sea la Met Gala, en la portada de Vogue o en un estadio. Además de su serie en Netflix, tiene su propio perfume, Sense, y acumula 68.5 millones de seguidores en Instagram, red social en la que se describe como “mamá de seis bendiciones” y “vividora de la vida y soñadora de los sueños”. “Afortunadamente, soy una persona que siempre ve el lado positivo de la vida. Aunque algunos me etiquetan como ‘la novia de’, estoy muy orgullosa de ser tu esposa y de nuestra familia, y no hay nada negativo en ello. [...] Aunque me conocían por ser tu esposa, logré abrirme camino mostrándome”, dijo en una entrevista que le hizo el propio Cristiano Ronaldo para Vogue Arabia.

Fue justamente a través de su Instagram que el lunes 11 de agosto Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo. Mostró las manos de ambos juntas sobre el enredón blanco de su cama y dejó entrever el majestuoso anillo ovalado con un diamante blanco con el que su futuro esposo le propuso matrimonio. Si bien aún no hay detalles de la boda, teniendo en cuenta el estilo de ambos, se puede especular con fastuoso, extravagante y millonario festejo.