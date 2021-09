Gerardo Romano cruzó a Juan José Campanella y criticó a Fernanda Vallejos por sus audios: “Desafortunada”

Gerardo Romano le respondió a Juan José Campanella luego de que el director de cine se indignara por las fotos y los videos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la cuarentena estricta, y pidiera “renuncia indeclinable” del presidente Alberto Fernández. Por su parte, el actor consideró que la “solidez democrática” de Campanella es “muy débil”.

Además, se diferenció de los dichos de la diputada Fernanda Vallejos, quien en medio de las tensiones internas del Gobierno criticó duramente al mandatario, al ministro Martín Guzmán y al exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El artista consideró que la intervención de la legisladora kirchnerista fue “desafortunada”.

Este domingo, Romano fue invitado a dialogar en el programa Actualidad Política (Canal Metro) y, ratificó su apoyo al gobierno nacional. Al ser consultado por la crisis interna y los cambios en el Gabinete, el actor consideró “no es impropio de un frente electoral que haya divergencia de opiniones u opiniones encontradas”.

Gerardo Romano cruzó a Juan José Campanella luego de que el cineasta pidiera la renuncia de Alberto

Luego, cruzó a Campanella por sus dichos. “Me parece que si alguien quiere pedir la renuncia, que lo haga. Eso habla de la persona que lo hace y de su sentido de la democracia”, afirmó el actor en el programa.

Tras diferenciarse de la opinión del director de cine, siguió: “Yo no le pediría la renuncia [al presidente]... no le pedí la renuncia a [Mauricio] Macri”. Asimismo, arremetió: “Es muy débil la solidez democrática de Campanella, porque los gobiernos elegidos por el pueblo, democráticamente, deben cumplir con sus mandatos o tener la sustitución que corresponda en el caso de que haya una situación que impida que un funcionario elegido pueda cumplir el periodo completo”.

Asimismo, Romano también hizo referencia al audio de Fernanda Vallejos, en el que se escucha a la diputada calificar de “mequetrefe”, “ocupa”, “enfermo” y “atrincherado en la Casa Rosada” al presidente. En este sentido, el actor se diferenció de la legisladora y aseguró: “Yo tengo respeto por la investidura presidencial, por eso me refiero a Macri como ingeniero o como expresidente”.

Además, consideró: “En modo alguno utilizo epítetos y arrojo dictámenes propios de alguna ciencia específica”. Romano aprovechó para dejar en claro su postura respecto de los audios: “No creo que (Vallejos) tenga formación psiquiátrica o psicoanalítica como para establecer que Alberto es un enfermo, si es que se refería a lo mental. Creo que tampoco la metáfora de ocupa sea para Alberto, porque no es ocupa en la medida que lo ha votado el pueblo”.

Para completar su opinión, el actor comparó a Vallejos con Campanella y sostuvo: “Me parece desafortunada como la participación de Campanella. Lo mejor es la prudencia, el respeto y el diálogo”.

La opinión de Campanella

A finales de agosto pasado, indignado por el accionar del presidente Alberto Fernández luego del escándalo de Olivos, el director de cine Juan José Campanella pidió la “renuncia indeclinable” del primer mandatario, al considerar que eso “es lo único que puede salvar su dignidad” ante el descreimiento en su palabra. Advirtió, además, que si en estas elecciones el kirchnerismo obtiene la mayoría en las dos Cámaras será “un punto de no retorno para la Argentina”.

Convencido de que “fue una burla” la reacción del Gobierno por los festejos en la residencia presidencial, Campanella comentó, entrevistado en TN: “Todavía al Presidente no se le cae la cara de vergüenza de lo que hizo... Primero trataron de decir que era fake, después que él había pasado por ahí, y el último clavo del cajón fue ofrecer dos sueldos para que esto quede en la nada, prácticamente coimear a la sociedad”.

En ese sentido, entendió que lo ocurrido en la quinta presidencial “fue tremendo” y que “no hay pedido de disculpas posible”. Por ello, sostuvo: “Pase lo que pase [Fernández] tiene que renunciar. Una renuncia indeclinable es lo único que puede salvar su dignidad. Nadie le cree nada, ni los suyos, entonces cómo podes seguir siendo presidente. Cualquier cosa que nos diga no la vamos a creer”.

El audio de Fernanda Vallejos

A finales de la semana pasada se filtraron audios de Fernanda Vallejos con fuertes críticas al Presidente, a quien llama “mequetrefe” “ocupa” y “atrincherado en la Casa Rosada”.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, dice Vallejos al comienzo del audio que trascendió en las últimas horas y que está dirigido a un tal “Pedro”, que no es identificado.

El mensaje es una larga sucesión de críticas al mandatario. “Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, copando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada”, afirma Vallejos.

“La política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandado de FMI. Mirá, me salió como cuando discutíamos en la Cámara [de Diputados] el presupuesto de Macri. Mirá qué triste terminar diciéndole lo mismo a un tipo que llevamos como presidente”, continúan las críticas.

En el audio también trata de “inútil” al exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y acusa al ministro de Economía, Martín Guzmán, de ser un aliado de los “yankis”. “Este señor, que gracias a Cristina y a todos y todas nosotras está sentado allí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Se tiene que allanar a lo que le diga Cristina que tiene que hacer. Porque Cristina es la representación del pueblo argentino, por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, ni por la del pelotudo de Guzmán o de Kulfas, que escribió libros en contra de Axel Kicillof, o de Vilma Ibarra”, dice Vallejos, sobre el final del audio, en el que aclara que lo que dice es “entre compañeros”.