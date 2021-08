Alberto Fernández “donará parte de su sueldo” como reparación, tras el festejo en Olivos

Si bien considera que no hubo delito en el festejo de Olivos, Alberto Fernández definió su estrategia “alternativa” y “reparará en la Justicia su error”. Según le indicó a LA NACION su abogado en la causa, Gregorio Dalbón, el Presidente asumirá la responsabilidad y “donará parte de su sueldo” por no haber cumplido la cuarentena, el 14 de julio de 2020 en el cumpleaños de Fabiola Yáñez.

“El Presidente quiere, como ya pidió disculpas públicas al pueblo, reparar su error en la Justicia. Puede dar parte de su sueldo durante varios meses y que el dinero sea donado al Instituto Malbrán”, dijo Dalbón.

Según el último dato público, el Presidente tuvo una remuneración bruta de $354.694,16 en diciembre pasado. De acuerdo con su último recibo de sueldo al que accedió LA NACION, en abril de este año aumentó a $390.163,58.

Además, el representante de Fernández sostuvo que la estrategia “alternativa” no tiene como objetivo “zafar de una pena”, porque tanto él como el Presidente consideran que no hubo delito en reunirse a celebrar el cumpleaños de la primera dama en uno de los momentos más restrictivos del aislamiento. Dalbón señaló que, sin importar la decisión de la Justicia, el jefe de Estado ya decidió que realizará la donación.

“No lo hace para evitar la situación de condena porque entendemos que terminará en sobreseimiento. Se quiere hacer cargo de la situación y eso lo enaltece como persona. Esto solo lo hace una persona de bien”, explicó Dalbón.

Y agregó: “El Presidente no va a especular si hay o no delito. No nos importa la imputación, no vamos a defendernos. Vamos a reparar el error por una cuestión ética y moral”.

Consultado por la estrategia de justificar el festejo con la falta de contagios, Dalbón negó esta idea. Así, precisó que no hay una “puesta en peligro” de la sanidad pública, a raíz de las fotos y videos que fueron filtrados.

“Se trata de un peligro abstracto, hay una inexistente erosión en el límite del derecho penal. Acá no hay riesgo de tipicidad porque una violación administrativa no es derecho penal. Sin riesgo para el bien jurídico, es decir la salud pública, no hay riesgo”, expresó el abogado.

Dalbón considera que no hay delito porque el fiscal a cargo de esta causa, Ramiro González, había desestimado una denuncia contra Facundo Moyano por realizar una un evento social, en junio de 2020, un mes antes del festejo en Olivos.

“El de Moyano es un caso con el mismo fiscal que en Olivos. En ese caso, los vecinos fueron los que llamaron. Esa situación, aun peor que el de Olivos, Ramiro González consideró que no era delito. Me parecería improbable que lo impute”, comparó Dalbón.

Por otro lado, se refirió a la polémica surgida por el festejo de cumpleaños de Elisa Carrió, también durante el aislamiento: “El Presidente y yo creemos que no hay una conducta delictual, tampoco en el cumpleaños de Elisa Carrió”.