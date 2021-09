El fuerte cruce de Iván Noble con las feministas tras los cambios en el gabinete: “Lo urgente no tiene modales”

Después de los cambios en el gabinete, Iván Noble cruzó a las feministas que reclamaron por la designación de Juan Manzur y por la falta de paridad de género en el Gobierno, ya que solo quedan dos ministras mujeres en la gestión de Alberto Fernández. El músico decidió compartir su punto de vista en respuesta a las críticas que circularon en Twitter y fue duramente cuestionado por referentes del colectivo.

“Yo pienso que cuando hay un sismo grado 8 en la escala de Richter, de un movimiento, salir a pedir que los socorristas vengan empatados por paridad de género es mirar el sol con un microscopio y las bacterias con un telescopio”, lanzó esta mañana en la red social.

Las reacciones no tardaron en llegar. “¿Pero [Juan] Manzur?”, retrucó una usuaria, indignada por el nombramiento del gobernador de Tucumán como Jefe de Gabinete. “Es un horror, pero la jefa del movimiento [Cristina Kirchner], que algo de esto sabe, lo debe considerar valioso en este momento”, expresó el músico. En la misma línea, en otro intercambio, insistió en que el perfil de Manzur le parece “horrible”, pero que alguien debe considerar que es funcional para “la batalla que viene”.

El comentario que indignó al colectivo de feministas en Twitter

María Florencia Freijo, autora del libro (Mal) Educadas, lo cruzó con argumentos contundentes: “No pedimos paridad de género, pedimos perspectiva de género. Los problemas estructurales están feminizados Iván, que quienes tomen las decisiones sean siempre los caballeros es justamente no entender que ese es el problema de la desigualdad de siglos”.

Noble contestó: “Entiendo tu punto, pero disiento”. Y amplió: “Hay momentos en la política, horribles, impiadosos, donde lo urgente no tiene modales”.

La respuesta de María Florencia Freijo

La referente feminista discutió: “Lo urgente es la pobreza. La pobreza está feminizada. No existen los problemas de las minas. Existen los problemas de les excluides, justamente quiénes no están representados en los procesos de la toma de decisión. La agenda feminista no es pedir que no nos peguen, eh”.

Más adelante, Freijo sumó: “En un mundo donde no superamos la barrera del 30% (como mucho) en puestos de decisión, y que justamente sean las mujeres las que peores condiciones de vida tienen, me parece una correlación más que desnuda e impactante, como para creer que es un argumento válido este reclamo”.

Otro de los tuits en los que María Florencia Freijo le respondió a Iván Noble

Sin embargo, no solo las mujeres salieron a responderle, también hubo hombres que se sintieron ofendidos por los dichos del cantante. “¡Qué grande Iván! No esperaba menos cobardía de vos”, lanzó un usuario. El exesposo de Julieta Ortega contestó con ironía: ”Es probable que no esté a la altura de tu espartana valentía tuitera”. Sus intercambios con otros tuiteros continuaron en la misma línea, con mensajes sarcásticos y debates sobre el rol de Manzur.

Las repercusiones de los dichos del cantante en Twitter

El periodista Fernando Soriano también intervino en la discusión sobre la elección de Jefe de Gabinete y lanzó: “¿Ya se habló de derogación de la ILE?”. “Yo estoy de gira por el hermoso litoral del país. Pero entré un rato a Twitter y leo indignaciones variopintas propias de un té con masitas en Noruega”, sentenció el músico.