La hija de Diego Maradona defendió a su mamá, Claudia Villafañe, y criticó a su padre porque, según manifestó, el 10 no actúa de acuerdo con su discurso Crédito: Instagram

16 de junio de 2020 • 11:10

Gianinna Maradona defendió a Claudia Villafañe y atacó a su papá, Diego Maradona . Con algunos mensajes indirectos en sus redes, la hija de la estrella del fútbol y ex del Kun Agüero criticó a su papá por las incongruencias entre sus dichos y sus actos.

Todo comenzó cuando la semana pasada Dalma Maradona dio una entrevista a Intrusos y contó que no puede contactarse con su papá. "De un día para el otro, no me puedo comunicar más con mi papá", contó la hija del 10. "La última vez que hablamos fue el lunes. Nos comunicamos casi todos los días, porque mi hija Roma empezó a hablar y él se muere por verla: estamos horas al teléfono. No lo van a privar de disfrutar de su nieta", dijo, y aseguró que Diego no se da cuenta de que le cambian el teléfono.

Luego, el propio Maradona desmintió a los medios estar incomunicado y dijo que él "habla con todos" e incluso está en contacto con sus hijas todos los días. Además, en sus declaraciones, aseguró que Claudia se quedó con todo y tanto Dalma como Gianinna la respaldaron.

Enfurecida, Gianinna compartió algunas historias en las que indirectamente se dirige a su papá. Así, publicó reflexión de Juan Arévalo que hizo propia. "A ella la puedan hacer mier... mil veces, y nunca te va a hacer mier... a tí. No lastima a quien la lastimó porque no se rebaja al mismo nivel. Solo se aleja y se vuelve indiferente, pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que hiciste algún día se te regresará", se lee en una de las stories de Gianinna. A esa plaza negra de letras blancas, ella añadió: "It's Karma Bitch (es el karma, perr..)". En otra story , además, remató: "Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés, lo que no, también".

En sus stories, Gianinna Maradona criticó a Diego Maradona en la disputa con Claudia Villafañe

Gianinna Maradona apunté contra Diego Maradona para defender a su mamá