Gladys “La Bomba Tucumana” comunicó los pormenores del accidente doméstico que sufrió su sobrino nieto Ian, de 12 años, hecho que derivó en su fallecimiento días atrás en la provincia de Tucumán. La artista brindó detalles a través de sus historias de Instagram para aclarar la situación tras la difusión de diversas versiones sobre lo ocurrido. Según el testimonio de la cantante, el niño jugaba al fútbol descalzo con sus primos en un pasillo de la casa de su abuela cuando el episodio ocurrió de manera accidental.

“En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”, precisó la intérprete en su cuenta de Instagram. La cantante añadió que el golpe contra el cantero de cemento resultó en una fractura no expuesta. Tras la lesión, la familia lo trasladó a un centro de asistencia médica local. Sobre eso, Gladys expresó desconcierto ante la rápida evolución del cuadro clínico del niño, cuya muerte se produjo en un lapso de 24 a 48 posteriores al accidente.

La Bomba Tucumana sufrió la pérdida de su sobrino nieto Ian, de apenas 12 años

“El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria”, explicó la artista al referirse a la causa médica que los especialistas investigan actualmente. Además, manifestó que su familia aún carece de explicaciones concretas sobre el proceso infeccioso o patológico que provocó un desenlace tan abrupto. Ante este escenario, la familia busca precisiones sobre el diagnóstico. “Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje”, sostuvo la mujer en su relato compartido mediante redes sociales.

La artista viajó de urgencia desde Buenos Aires hacia Tucumán para acompañar a su sobrina, la madre del niño, en medio de este proceso de duelo. Y describió la situación como una tragedia inmensa para todo su entorno afectivo. “No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina”, manifestó. Durante su descargo, Gladys recordó el vínculo estrecho que mantenía con el niño, quien frecuentaba su casa para jugar y compartir momentos junto a ella y sus allegados.

La Bomba Tucumana había sufrido la pérdida de su pareja Luciano Ojeda el 24 de mayo de 2025 instagram.com/luciano.arturo.ojeda

El fallecimiento de Ian ocurre en un periodo marcado por desafíos personales para la cantante, quien atraviesa el cuidado de su madre Adela, paciente con Alzheimer, y el reciente cierre de su local gastronómico en Buenos Aires debido a la situación económica. La intérprete de La pollera amarilla ya había experimentado una pérdida significativa en mayo de 2025, cuando su pareja Luciano Ojeda murió de cáncer. Estas experiencias previas intensificaron el impacto emocional de este nuevo suceso familiar.

La cantante hizo un pedido de respeto hacia quienes envían comentarios ofensivos o inapropiados sobre lo sucedido. Asimismo, aclaró que su madre desconoce el fallecimiento debido a su condición de salud: “Obviamente mi mamita no sabe nada, porque para qué le diríamos”. La familia se mantiene a la espera de mayores precisiones durante la semana próxima para comprender los factores médicos que intervinieron en la muerte de Ian.

El desgarrador mensaje de la cantante tras la muerte de Ian: "Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia" Captura Instagram (@gladyslabomba18)

Los seguidores de la cantante manifestaron su apoyo a través de numerosos mensajes de condolencias y solidaridad en sus redes sociales, donde la artista compartió además un emotivo mensaje de despedida dedicado a su sobrino nieto. “Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer”, escribió la cantante.

La investigación sobre el caso continúa como una prioridad para la familia, que busca determinar si existió una complicación directa entre la lesión ósea y la infección bacteriana mencionada por la artista. La cantante se mantiene firme en su intención de esclarecer los hechos, mientras busca consuelo en el núcleo cercano de sus hermanos y su hijo, Tyago Griffo, quienes brindan soporte emocional ante este momento crítico de su vida personal y familiar.