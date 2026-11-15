El calvario de Gladys “La Bomba Tucumana”: de las trágicas pérdidas familiares a la crisis económica y el Alzheimer de su mamá

Gladys “La Bomba Tucumana” Nellys atraviesa uno de sus peores años profesionales y también en la intimidad; tras la muerte de dos seres queridos, la enfermedad de su madre y el cierre de su local en Buenos Aires, que la empujaron a descargarse públicamente en Instagram, sitio donde tiene 682 mil seguidores que la acompañan y le envían fuerzas.

El viernes pasado, la cantante de la movida tropical dio a conocer que su sobrino Ian, de 12 años, falleció. Sin explicar la causa que ocasionó su joven muerte, se despidió de él con una tierna foto y un texto en el que expresaba el amor que su familia le tenía. “Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”, escribió.

(Foto: Instagram @gladyslabomba18)

Lo cierto es que el calvario de la intérprete de “La pollera amarilla” empezó en mayo de 2025, cuando su novio, 22 años menor que ella, murió debido al cáncer. Luciano Ojeda tenía 38 años y, luego de la pandemia, había sido diagnosticado con esta enfermedad. Desde allí, la pareja se aferró mutuamente y se acompañaron en cada instante, hasta el final.

Así anunció Gladys la muerte de su novio Luciano Ojeda (Fuente: Instagram/@gladyslabomba18)

“Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta de que eras un ángel, de verdad lo eras, y yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer”, escribió Gladys en su cuenta de Instagram hace poco más de un año al tiempo que subía una imagen junto a Ojeda.

Gladys, La Bomba Tucumana, acompañaba a su novio en el tratamiento (Foto: Instagram/@luciano.arturo.ojeda)

En una entrevista con LA NACION, la cantante detalló cómo empezó su historia de amor: “Lo conocí en Carlos Paz en el verano del 2022. Yo estaba haciendo la temporada y él fue con un grupo de amigos y con mi abogado. Después de la función fuimos a cenar todos y fue un flechazo. Esa noche no paramos de mirarnos”.

Gladys La Bomba Tucumana y su novio, Luciano Ojeda, quien murió en mayo del 2025 instagram.com/luciano.arturo.ojeda

A la par del fallecimiento de su novio, Gladys también enfrentó una batalla que aún lo hace hasta estos días: el cuidado de su madre Adela. La mujer tiene Alzheimer, según relató en diferentes entrevistas, y también EPOC. Con motivo de estas dos enfermedades, una de ellas neurodegenerativa, la artista instaló una sala de internación en su casa de Tucumán donde vive la mujer.

Si bien recibe la ayuda de sus otros seis hermanos, La Bomba tucumana es quien debe autorizar los trámites y gestionar los insumos necesarios para las enfermeras que asisten a su madre.

Gladys con su mamá Adela

“La gente la conoce y la adora porque a veces subo algunas cositas muy simpáticas en las redes sociales con ella. A pesar de su enfermedad, que es el Alzheimer, por ahí tiene momentos en que está bien y sabe que soy su hija. Eso es de a ratitos porque a veces ella piensa que soy su mamá”, dijo en una entrevista. Actualmente, en las redes sociales comparte reels cortos donde enseña cómo se encuentra Adela.

El estado de salud de su madre y el aniversario por la muerte de su novio fueron dos de las causas por las que en junio de este año Gladys abandonó definitivamente la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Durante su paso por el reality tuvo momentos divertidos y algunas crisis, que condujeron a su decisión de renuncia. “Te agradezco, Gran Hermano, por esta posibilidad. Pero no puedo. No la estoy pasando bien, sinceramente no puedo. Para mí fue una experiencia y estoy agradecida”, mencionó aquella vez.

La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano porque no aguanta más

A principios de noviembre, meses después de haberse enfocado nuevamente en su vida personal tras la salida de Gran Hermano, la tucumana comunicó el cierre de su local de empanadas en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, ustificó la razón en base al contexto económico del país y la caída de las ventas.

“Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, escribió en Instagram.

Gladys La Bomba Tucumana y un emotivo posteo tras el cierre de su local (Foto: Captura/@gladyslabomba18)

Días antes, en diálogo con TN había relacionado el final de su emprendimiento con la necesidad de sostener a su madre: “Sería una hipocresía decir que está todo bien. La realidad es que está todo mal, la gente está triste y no tiene para comer. Mi mamá es una persona grande y vive por mí, porque pago todo para que ella esté atendida, porque si dependiera del PAMI... le sacaron remedios…”.

Pocas semanas después de bajar las persianas del local de empanadas, la vida golpeó otra vez a Gladys Nellys, esta vez con la muerte de su sobrino Ian.

Según reveló a este medio en junio, al igual que el duelo que atravesó con la pérdida de Luciano Ojeda, cada momento duro se refugia en su hijo, Tyago Griffo, y en su madre. “Siento que me dan la contención y el amor verdadero. El abrazo de mi hijo y su pecho para llorar no tienen precio. Mi mamá, aunque a veces no me conozca, es mi mamá. Sentir su olor, apoyarme también en ella y llorar. Con ellos se calma mi dolor porque si no estaría sola”, se sinceró.