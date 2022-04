Gonzalo Heredia recordó la propuesta indecente más extraña que le hicieron: “No me dio tiempo a negociar”

Gonzalo Heredia se encuentra dentro de los actores más reconocidos del país y su nombre está vinculado a una larga lista de producciones que van desde el teatro hasta la pantalla chica. Durante sus años dentro de la industria del espectáculo, logró recopilar una abultada lista de anécdotas e historias desopilantes que incluyen impensados encuentros con otras celebridades hasta bizarros sucesos ocurridos en algún set de grabación. No obstante, algunos de sus relatos más insólitos son aquellas que incluyen a sus fans y, en su paso por No es tan tarde (Telefe) generó una gran sorpresa al recordar la más rara de todas.

Gonzalo Heredia recordó la propuesta más extraña que recibió en toda su carrera

Como todas las medianoches, German Paoloski recibió a su audiencia con una gran sonrisa y mucha música. Esta vez, el conductor se encontraba acompañado por Heredia, quien se animó a pasar por el estudio y enfrentarse a las escandalosas preguntas que el periodista tenía preparadas para él. Tras varios minutos de charla descontracturada, el actor reveló la experiencia más extraña con un fan y su respuesta no decepcionó.

Con la calma que lo caracteriza a la hora de hablar, dio inicio a su particular historia. “Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años”, dijo, con el fin de crear el contexto en donde sucedieron los hechos. Y agregó: “Se imaginaba, quería cotizar, me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería sabe cuánto salía eso, una noche, dos horas”.

El remate generó un acalorado revuelo entre los presentes quienes, tras permanecer un par de segundos en shock, respondieron con una sonora carcajada. Con tono pícaro y una mirada que la acompañaba, Belén Mendiguren -una de las panelistas- disparó: “Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”. Entre divertido y avergonzado, el actor replicó: “No me dio la posibilidad de negociar”.

Gonzalo Heredia sobre el escenario de Desnudos Archivo

“Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en p**otas”, manifestó con determinación Germán. Sin dejarse inhibir, el entrevistado expresó: “¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos”.

Desnudos es una producción de Doris Frrie protagonizada por Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scápola y Brenda Gandini quien, además es esposa de Heredia. La trama sigue la vida de un grupo de parejas que, tras reconocer el hecho de que hay mucho sobre ellos mismos que no saben, decidieron poner a prueba un experimento: ver si pueden reconocerse desnudos, pero con los ojos cerrados. La pieza teatral tiene tintes de comedia pero, también, invita a los espectadores a cuestionar algunos aspectos de su cotidianeidad.

Gonzalo Heredia junto a Brenda Gandini Gerardo Viercovich

Para Heredia fue una gran experiencia ya que, compartir el escenario con Gandini lo ayudó a conocerla en el plano laboral. “Nos llevamos genial, en el teatro somos compañeros. Redescubrís a tu pareja en otro lugar y ser compañero también tiene esta complicidad. Once años ya, es un pedazo”, expresó durante la entrevista.