Got Talent Argentina (Telefe) cerró su primera semana con gran éxito, tras su estreno el 21 de agosto. La competencia de talentos contó con los primeros de los 450 participantes de todo el país sobre el escenario, que plasmaron su sueño ante los espectadores y bajo la mirada del jurado, conformado por La Joaqui, Florencia Peña, Abel Pintos y Emir Abdul. Entre las actuaciones, la noche de este lunes, apareció Francesca, una niña de 10 años que deslumbró con su talento y emocionó a los jueces hasta las lágrimas.

Francesca Sack enmudeció a todos al subir al escenario. Con un look en tonos beige y un maquillaje muy elaborado, la niña de 10 años mostró su talento al jurado y al público, a través de una performance sobre telas, que provocó el asombro de Florencia Peña y dejó boquiabierta a La Joaqui. Poco a poco, la cara de los jueces se transformó y todos abrieron los ojos para poder contemplar el inesperado show que protagonizó la pequeña. Incluso, la conductora Lizy Tagliani mostró su desconcierto.

“La verdad es que tenés un talento enorme y gigante, es indiscutible”, expresó la protagonista de Casados con hijos, al finalizar el show de Francesca. Y le consultó a la pequeña: “¿Venís de una familia de circo o cómo descubriste que querías hacer esto?”. A lo que Francesca, junto a su mamá y a su docente, que la acompañaron sobre el escenario, respondió: “Soy la única. Mi madre buscó muchos deportes, hasta que encontré tela y me encantó”.

Sin poder evitarlo, la pequeña quebró en llanto y expresó su emoción. “Veo que a ustedes les gustó lo que hice y estoy feliz porque pude hacerlo, porque entré al canal”, señaló Francesca, visiblemente conmovida. Así, contagió a los miembros del jurado, que escuchaban a la niña mientras contenían sus lágrimas. Finalmente, todos dieron un “sí” unánime en la votación y la pequeña continuó su paso por la competencia de talentos.

Yulian Taylor fue uno de los participantes que este fin de semana subieron al escenario de Got Talent Argentina para tratar de convencer al jurado de Telefe con su talento. Aunque sus miembros no siempre comparten la misma opinión sobre las actuaciones. Así, tras el show del concursante, Abel Pintos apuntó una filosa observación sobre Emir Abdul que generó tensión entre los jueces.

El participante comenzó una melodía sobre una base de blues con la guitarra eléctrica, pero no la tocó de manera tradicional: posó el instrumento sobre la nuca y lo hizo de espaldas, e incluso utilizó los dientes a modo de púa. “No lo puedo creer. Me dejaste sin palabras. Me gustó mucho y me parece muy original lo que hacés”, expresó el bailarín.

Una opinión que contradijo el intérprete de “Sin principio ni final”. “De hecho, no es en absoluto original lo que hace. Esos recursos son bastante habituales cuando lo que se quiere hacer, además de tocar la guitarra, es un show, ¿sabés? La verdad es que no estuvieron tan bien logrados como recursos”, señaló. Y cerró con una filosa frase: “Pero, al final, sucede esto, que es muy importante: una persona que no está tan atenta a esas cosas, pasa y entretiene, divierte y gusta”.