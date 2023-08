escuchar

Got Talent Argentina (Telefe) cumplió su primera semana cargada de éxito, desde su estreno el lunes 21 de agosto. El programa de competencia de talentos está conducido por Lizy Tagliani y los 450 participantes de todo el país se enfrentarán bajo la atenta mirada del jurado conformado por Abel Pintos, Emir Abdul, La Joaqui y Florencia Peña. La noche de este domingo, dos de los jueces protagonizaron un tenso cruce ante la discrepancia en su valoración por la actuación de un concursante.

Yulian Taylor fue uno de los participantes que mostró su talento sobre el escenario la noche de este domingo, en Got Talent Argentina. El participante arrancó una melodía sobre una base de blues con la guitarra eléctrica. Pero no solo compartió su habilidad con el instrumento: posó la guitarra sobre la nuca y manipuló sus cuerdas sobre ella. Posteriormente, Taylor dejó boquiabierto al público: utilizó los dientes a modo de púa.

Abel Pintos y Emir Abdul tuvieron una discrepancia en una votación

El asombro fue compartido por uno de los miembros del jurado, Emir Abdul. “No lo puedo creer. Me dejaste sin palabras”, expresó el bailarín, ante el agradecimiento del participante. Y bromeó: “Decime que tocás la guitarra con el dedo gordo del pie y me voy de acá”. En tanto, siguió: “Me gustó mucho. Ya lo he visto, pero con guitarra común, y me parece muy original lo que hacés”.

Por su parte, La Joaqui compartió las palabras de su compañero de mesa: “A mí también me gustó y me pareció súper interesante”, señaló. La intérprete de “Butakera” le consultó al participante si se trató de un descubrimiento casual o si buscó este aprendizaje de manera consciente. “Fue un poco de todo. En parte, fue fluyendo, y también quiero brindar un show al espectador”, respondió Taylor.

Una opinión que distó mucho de la que pronunció Abel Pintos, quien cruzó a Emir Abdul de manera indirecta con su valoración. “De hecho, no es en absoluto original lo que hace”, sentenció el compositor de “Paisaje”. Y continuó: “Esos recursos son bastante habituales cuando lo que se quiere hacer, además de tocar la guitarra, es un show, ¿sabés? La verdad es que no estuvieron tan bien logrados como recursos”.

Un filoso comentario

En tanto, Pintos compartió una picante observación que generó un momento de tensión en el estudio. “Pero, al final, sucede esto, que es muy importante: una persona que no está tan atenta a esas cosas, pasa y entretiene, divierte y gusta”, señaló el cantante en referencia a su compañero del jurado, Emir Abdul. Y cerró: “Yo siento que tenés que trabajar mucho, tenés condiciones y carisma”.

Por su parte, Flor Peña fue la última en brindar su valoración y concluyó con una reflexión que trató de calmar las aguas entre sus compañeros: “Qué subjetivo es el arte y qué maravilloso es que sea así”, señaló. La protagonista de Casados con hijos expresó su voto negativo, que coincidió con el de Pintos, mientras que La Joaqui y Abdul le dieron un “sí” al concursante. Ante el empate, Yulian Taylor quedó afuera de la competencia y debió abandonar el escenario.