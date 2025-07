Graciela Alfano se defendió de las acusaciones de Susana Giménez y apuntó contra Ángel de Brito

Tras las declaraciones de Susana Giménez contra Graciela Alfano en LAM (América TV), la exvedette habló en +Info Sábado (LN+), se defendió de las acusaciones de la diva de los teléfonos y apuntó contra Ángel de Brito. “Esto fue un hecho de violencia desmedida”, aseguró.

Al principio, Alfano se mostró sorprendida por los dichos de la figura de Telefe: “Se dijeron cosas gravísimas, no la vi nunca salir a hablar así de nadie”. Y luego fue contundente: “No hay justificativo. Esto fue un hecho de violencia desmedida, con acusaciones, con denigraciones, con críticas, con acusaciones incomprobables como ‘me quiso matar con brujería’. Chicos, por favor. Pongamos el contenido, la forma en que se expresó“.

Graciela Alfano se mostró decepcionada por los dichos de Ángel de Brito

Y continuó: “En esto me voy a parar muy firme. Si esta persona cree que puede maltratar a cualquiera y ejercer violencia sobre cualquiera, le voy a decir que no. Que por más que me ningunee, yo soy un ser humano y merezco respeto como cualquiera. Y no tienen ningún derecho en salir a hablar mal de mí. Fue un hecho de violencia que me lastimó, que me dolió. Inmerecido completamente. Y la justificación no sirve".

Asimismo, resaltó que para ella, no hay razón que legitime la violencia: “Nosotros estamos proponiendo una sociedad mejor, donde el principio debe ser que la violencia no debe justificarse ni validarse bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto”. En esta misma línea, apuntó a contra Susana: “Las cosas que pasan, que sé yo lo que le pasó en la cabeza, solo lo sabe ella. Pero hay formas de comunicarse y de hablar”.

Consultada por Pablo Corso, el conductor, sobre la postura de Ángel de Brito, Graciela opinó: “Yo creí que Ángel era un amigo y yo entiendo que él a lo mejor quería tirarle la lengua periodísticamente, lo entiendo. Peor hay formas y formas". “Pero cuando al final dice: ‘yo lo de las brujerías lo creo’... No. Creí que era mi amigo. Eso no lo dice una amiga. Ángel, ¿vos creés que yo la quise matar con brujerías?“, remató.

Graciela Alfano se defendió luego de las acusaciones de Susana Giménez

Por otro lado, Alfano lanzó una dura acusación contra Susana Giménez y la señaló por presunta evasión de impuestos: “Le hemos justificado tantas cosas a esta persona. En el día de ayer ella dijo ‘de qué vive... Que el marido le debe pasar’... ¿Perdón? Se mete en mi economía. Yo viví de mi trabajo. 55 años, no tengo que explicar quién soy. Pero lo que nunca hice fue meter un auto en un pajonal para no pagar impuestos, nunca tuve una investigación. Nunca estuve como ella en un país vecino, en Uruguay, en una conferencia de emprendedores diciendo: ‘Soy millonaria, pero que la AFIP no se entere porque me mata’“.

La historia que Graciela Alfano subió a sus redes y apuntó contra Susana (Foto: Instagram @iconoalfano)

Por último, explicó la historia que subió a su cuenta de Instagram con respecto a lo sucedido y aseguró que ella recurre al humor y no a la violencia. “Cuando la vaca sagrada se convierte en chinchulín”, había escrito en ella, la cual completó con un sticker con la frase “so cringe”.

“Lo más fácil es ser un maleducado. La violencia duele. Amor de mi vida, yo puedo gustar o no, pero este tonito de voz es la de la franqueza. No hay forma de que algo violento, por más de que tengamos el cuero duro y nos hagamos los bananas, no hay forma de que alguien te empuje o te dé una piña y no la sientas porque entonces sos un robot”, concluyó Graciela Alfano.