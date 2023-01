Gran Hermano 2022: a quién salvó Nacho, el líder de la semana, de la placa de nominados

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) tiene placa definitiva de nominados. Tras la votación del miércoles, Ariel, Agustín, Alexis y Lucila fueron quienes obtuvieron más puntos por parte de sus compañeros y Nacho, al ser el líder de la semana, debía salvar a uno de ellos. El joven de 19 años eligió entre un gran amigo y su pareja del reality.

Por primera vez, de forma individual, Nacho ganó la prueba semanal que constó de armar un rompecabezas gigante en el menor tiempo posible. Este triunfo le otorgó inmunidad en la nominación y la posibilidad de sacar de placa a uno de sus compañeros. Tras conocerse la placa, tuvo un día para pensar su decisión y el jueves por la noche la comunicó.

En una charla en vivo con Santiago del Moro, en primera instancia el joven dejó a Ariel en placa, ya que se trata de un jugador nuevo. Luego hizo lo mismo con Agustín por cuestiones de estrategia, según afirmó. De esta forma, la decisión final fue entre Alexis y La Tora, dos de sus personas más cercanas en la convivencia.

Cone y La Tora a Nacho

“Sé lo que es dividir juego y relación. Lo que él decida está bien, que me tome como jugador, no como compañero de casa, que lo haga por estrategia y no con el corazón conmigo. Después de acá, mate y asado donde quiera. No hay ningún problema, sé dividir las cosas”, fueron las palabras de Alexis, previo a la decisión de Nacho.

Lucila, ‘La Tora’ también le habló a su gran aliado: “Siempre le dije que las decisiones nos hacen crecer un poco más. Lo quiero y lo que él decida está bien, se lo demuestro siempre”. Tras escuchar esto, fue el turno de Nacho de dar a conocer su decisión: “Tengo muy buena relación con los dos, los quiero mucho. Pero hay alguien con quien capaz tengo más relación. Por corazón y todo, y basándome en algo que no quiero que vuelva a pasar, que fue una decisión que dependía de mí, la voy a salvar a Lu”. De esta manera, la placa quedó conformada por Ariel, Alexis y Agustín.

