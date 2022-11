Gran Hermano 2022: la idea de Maxi que despertó el enojo de la producción y podría costarle caro

escuchar

A casi tres semanas del comienzo de Gran Hermano, ya se detectaron diversos llamados de atención por parte de la voz de la casa hacia los participantes. Ahora, es Maxi quien se encuentra en el centro de la tormenta como un posible sancionado. El motivo sería el rotundo cambio de look que el cordobés llevó a cabo de la mano de Thiago, que oficializa de peluquero del grupo masculino.

Horas atrás, el jugador cordobés tomó una rotunda decisión: se rapó completamente y recortó su barba. El cambio en su aspecto llamó la atención de sus compañeros y fue Nacho quien advirtió que esto podría generarle un problema. Luego de estas palabras, el nombre de Maxi fue mencionado por Gran Hermano, quien lo llamó al confesionario.

“Es por el look. Por algo no nos ponen maquinitas (de afeitar) para no raparse porque le cag... todo afuera”, explicó Nacho ante sus compañeros en referencia a la pauta publicitaria y sesión de fotos que realizaron todos los participantes previamente al ingreso al reality. Es por esto que la reglamentación indicaría que no pueden realizar este tipo de cambios drásticos en su aspecto. Por su parte, Maxi aún no reveló el diálogo con Gran Hermano dentro del confesionario.

