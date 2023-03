Gran Hermano: a quién salva Marcos este jueves

escuchar

A días de conocerse a los finalistas, el miércoles por la noche los jugadores de Gran Hermano (Telefe) vivieron la gala de nominación y para sorpresa de muchos no todos quedaron ante el voto del público, que decidirá quién es el próximo eliminado. Romina, Lucila, Julieta y Camila conforman la nueva placa, mientras que Nacho no obtuvo los votos suficientes y Marcos es el líder de la semana. En este contexto, comenzaron las especulaciones sobre quién será salvado por el joven salteño, lo que cambiará el rumbo del juego. La Tora se mostró esperanzada.

La definición de Gran Hermano está a la vuelta de la esquina, solo quedan seis jugadores y cuatro de ellos disputarán la gran final. Este domingo, habrá un nuevo eliminado tras conocer la placa integrada por el staff femenino del juego. Una de las participantes será salvada este jueves por Marcos, que ganó el liderazgo semanal por la votación del público, que eligió a su hermana Valentina como la familiar más querida. Las especulaciones no tardaron en llegar, fuera y dentro de la casa.

Placa final de nominadas (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Hoy en día tengo fe porque con el primo (Marcos) con todos los ataques tristes de llanto fui la única que lo notó, él también re estuvo conmigo cuando estuve muy mal. Siento que estamos conectando mucho más. Ahora, 99% fe y 99% posibilidad”, aseguró La Tora en una charla íntima con Nacho y Rodolfo tras conocer que es una de las nominadas. ”Siento que la relación con el primo cambió”, afirmó esperanzada.

Por lo contrario, en las redes sociales la placa causó revuelo y la mayoría de los usuarios consideró que el salteño salvará a Julieta, por la estrecha relación que tiene con la influencer. Aunque, otros tantos, se inclinan a que Romina podría ser la elegida, por el vínculo de compañerismo que los une. Las dos participantes son sus grandes amigas dentro de la casa. Pero esta no es la mirada que tiene Nacho, que también espera que su pareja sea la salvada por el jugador. “Para mí a Cami no y a Juli no porque la votó la semana pasada y Romi la salvó la semana pasada, no la van a salvar de vuelta”, especuló.

Valentina ganó la competencia

Mientras tanto, Rodolfo, que se involucró de lleno en el juego en sus días de visita, insistió que la definición se daría entre La Tora y Romina. Por su parte, se mostró sorprendido porque su hijo no integró la placa, al quedar pocos participantes y los votos estarían repartidos, según su especulación. “Yo pensé que iban todos”, afirmó. Este jueves por la noche, Marcos deberá comunicar su decisión y terminará con las especulaciones, al mismo tiempo que le dará la posibilidad de un lugar en la final a una compañera.

LA NACION