El papá de Nacho recordó su dura infancia en una charla íntima en Gran Hermano: “Mi mamá prefería el alcohol que a mí”

En la última emisión de Gran Hermano, Rodolfo, el papá de Nacho Castañares, habló con Lucila “La Tora” Villar y recordó duros momentos que vivió durante su infancia y adolescencia, por la adicción de su madre al alcohol. Con mucha tristeza, Castañares relató su historia y lo tuvo que trabajar en lo personal para no repetir el mismo patrón.

El reality continúa su curso y durante la última semana los televidentes y usuarios de redes sociales pudieron conocer a los familiares de los participantes que quedan en carrera. Luego de la salida de Daniela Celis, ingresó un pariente de cada hermanito.

Con una eliminación diaria de cada uno de ellos, el público tuvo la oportunidad de ver la interacción de nuevos personajes en la recta final de esta edición. En ese contexto, Rodo y Valentina, la hermana de Marcos, fueron los que más cariño consiguieron y fue por eso que van a permanecer en la casa hasta el domingo, cuando se llevará a cabo una nueva gala de eliminación de uno de los participantes.

Rodolfo, el papá de Nacho Castañares, consiguió el cariño de muchos fanáticos de Gran Hermano Twitter / @gh2022fan

El padre de Nacho cautivó a muchos con su carisma y su actitud dentro de la casa. En ese contexto, en la última emisión de Gran Hermano se mostró un emotivo momento que protagonizó junto a La Tora. Sentados uno de los sillones del parque, el actor abrió su corazón y revivió un momento muy duro en su vida.

Rofoldo, el papá de Nacho, se abrió con La Tora en Gran Hermano

Luego de que La Tora asegurara que nunca tuvo “la familia perfecta”, Rodolfo procedió a contar su historia. “Tuve una mamá alcohólica. Muchos problemas de convivencia, de no sentirme querido porque mi madre prefería al alcohol que a mí”, expresó. En esa misma línea, detalló que cotidianamente su mamá se emborrachaba en horas del mediodía: “Sentía un rechazo muy grande, me daba vergüenza”.

Con respecto a la relación de su madre con Nacho, aseguró que le hubiera gustado que pudiera forjar un vínculo, como sí lo hizo la abuela materna del participante del reality. “Era adicta al alcohol e hizo lo que pudo. Vivimos experiencias muy feas con Nacho pequeño. Tengo muy pocos recuerdos de cariño”, agregó.

En cuanto a cómo lo afectó el alcoholismo de su madre durante su vida, Rodolfo afirmó que en su adolescencia repitió algunos de estos comportamientos y que tenía la costumbre de consumir mucho alcohol cuando asistía a una fiesta: “Yo iba por el mismo camino porque era lo único que había aprendido. Me metía en una discoteca y me emborrachaba hasta no poder más. Al día siguiente, culpa y resaca. Mi vida era un desastre”.

Por último, recordó una noche cuando se descompuso antes de quedarse dormido y preocupó a un amigo, quien tuvo que meterse en su casa para comprobar que estuviera bien, ya que Rodolfo no contestaba los llamados. A partir de ese episodio, comenzó una terapia para recuperarse. Con el nacimiento de Nacho, prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para que la relación con su hijo fuera distinta a la que él tuvo con su mamá.

