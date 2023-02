Camila, la hermana de Julieta Poggio: cómo vivió su estadía en la casa de Gran Hermano y con qué participante no sintió conexión

escuchar

El lunes de la semana pasada, los jugadores de Gran Hermano tuvieron una muy grata sorpresa cuando, por la puerta de la casa, ingresaron varios de sus familiares. Los seis hermanitos que siguen en juego recibieron a un pariente que los ayudaría a obtener el liderazgo a través del voto del público. Así, una a una las visitas van siendo eliminadas, y la tercera en ser expulsada fue Camila, la hermana de Julieta.

En diálogo con LA NACIÓN, la joven habló sobre su visita a Gran Hermano, cómo vio a su hermana dentro del reality y cuáles fueron algunas de las sorpresas que vivió durante su estadía en el juego.

-¿Cómo te preguntaron si querías entrar, lo dudaste?

- Se lo ofrecieron primero a mamá, pero ella no se animaba ni un poco. Entonces me llama y me dice: “Tenés que entrar una semana”, y ni lo dudé. Mi idea era darle fuerzas a Ju y acompañarla. Yo a todo el mundo le decía que si Ju hubiera pedido alguien que la acompañara esa semana, aparte del novio, me hubiese elegido a mí.

-¿A Lucca le ofrecieron entrar a la casa?

-No, porque la idea era buscar alguien más de la familia. Creo que esa noche, ella esperaba a Lucca porque pensaba que la visita iba a durar solo una noche.

-¿Qué te quedó de esta experiencia dentro del reality?

-Fue hermoso. Me sentí mucho más cómoda de lo que pensaba. Adentro el clima que viví fue muy lindo, porque todos estaban muy contentos con sus familiares, todo era amor y paz. No podía creer que en esa casa hubo peleas, porque no se vivió eso durante los días en los que estuve. Y siento que a Juli le hizo muy bien, ella está hace cuatro meses ahí, no tiene contacto con nadie ni toma dimensión de lo que pasa acá afuera. Y esto la ayudó un poquito para quedarse tranquila de que está todo bien afuera, que su familia, su novio y todos la estamos bancando.

-En este punto del reality, en el que ya pasaron varios meses y los jugadores se sienten más fatigados, ¿cómo la viste a tu hermana?

-La vi muy cómoda. Es más, un día me dijo: “Con esto de los familiares, estoy para quedarme dos meses más” (risas). Ella no se quiere ir, porque la verdad es que más allá de que es un juego y que todo lo que se vive es muy intenso, siento que lo está pasando bien. Ella afuera trabaja mucho de verdad, y ahora está en un mini descanso, lo está disfrutando, y hasta me parece que siente la casa como su hogar.

-¿Qué pensás que le gustará hacer a Julieta, cuando salga del juego?

-Cuando le pregunté eso, me dijo que le gustaría que la contrataran de una escuela de baile muy conocida para armar coreos, o que le encantaría ser bailarina de Emilia. Pero es obvio que se le van a abrir un montón de puertas más. A ella le gustaría ir por ese lado, la danza, el teatro, la comedia musical y la actuación.

-¿Hay algún aspecto de la personalidad de Julieta, que pensás que ella aún no mostró?

-No. En Gran Hermano Juli se muestra cien por ciento como es, con sus partes lindas y sus partes no tan lindas. Pero la verdad es que es muy difícil estar cuatro meses ahí y no mostrarte tal cual sos. Ella nunca salió, no sabe qué cae bien o qué cae mal, entonces se muestra como es, sin ocultar ninguna faceta.

-¿Hay algo que hayas leído de ella, y que te gustaría aclarar? Por ejemplo, hubo mucho repudio con respecto a un comentario que hizo sobre el cuidado de sus perros…

-Cuando salga y sepa todo lo que pasó luego de su comentario sobre los perritos se va a querer morir, porque nuestra familia está muy lejos a eso. Julieta ama a todos sus perros, pero hizo un chiste desafortunado y yo sé que ella jamás ni maltrataría ni dejaría a ninguno de sus perritos de lado. El hate hacia Juli se agarró de eso como para decir algo feo sobre ella. Eso fue terrible, y nos afectó mucho a mí y a mi familia; hubo cosas muy feas que le dijeron a mi mamá, y ella se desvive por los perros.

-¿Hubo alguien que te sorprendiera, para bien o para mal, con respecto a cómo lo veías desde afuera?

-Camila me sorprendió. De afuera se la muestra muy intensa, pero es un amor, me cayó súper bien, y fue una de las que más me hizo sentir cómoda ahí adentro. Incluso Juli me dijo: “Cuando estoy medio bajón, Cami me recontra sube el ánimo”. Romi sabía que me iba a caer bien, el primo es tal cual se lo ve, es un amor de persona. Pero con la Tora sabía que quizá no iba a tener tanta conexión, y de hecho fue así.

-En redes te apoyaban mucho y se hablaba de la expulsión de Gladys más que de la tuya. ¿Te sorprendió quedar eliminada, pensás que fue una forma de votar contra Julieta?

-No creo que mi salida haya sido un gesto en contra de Juli. Sé que ella tiene mucho hate, pero también hay mucha gente que la quiere, y mi entrada la ayudó en eso. Conmigo mostramos lo que somos como familia. Yo esperaba que se fuera Gladys, se sabe que Rodo y Valen van a ser finalistas, la de él es una personalidad que recontra garpa para el programa. Por su parte, al primo lo ama todo el mundo, y Valen es un amor de persona. Pienso entonces que quizá a la gente le gustó más el juego de Gladys, o que quisieron desestabilizar un poco a la Tora. Lucila es un amor con Juli, pero con la mamá se mostró como es. En su lugar, si yo estuviera en el juego y llegara mi mamá, jamás la haría sentir mal, sabiendo que ella hizo todo eso por mí.

-¿Cómo está Lucca, el novio de Julieta? ¿Cómo se tomó el acercamiento entre Marcos y tu hermana, y cómo pensás que va a continuar la relación teniendo en cuenta que incluso le gritaron a ella que él le estaba siendo infiel?

-El primo y Juli son recontra amigos y se nota el amor que se tienen, pero es a nivel amistad. Eso lo viví ahí y se nota, el primo es muy cariñoso, y creo que van a tener una muy linda amistad afuera. Con respecto a Lucca, para mí van a seguir. Juli fue la única que entró de novia, mientras que muchos se separaron para poder entrar, pero Lucca se la bancó y desde el primer casting la apoyó. Y obvio que en el afuera se van a decir muchas cosas, pero si yo viera que Lucca le está haciendo algo malo, no lo estaría apoyando. Cuando Juli salga de la casa, ellos charlarán lo que tengan que charlar, pero yo no siento que las cosas que se dicen sean ciertas.

-Habiendo tenido esta breve experiencia sobre qué implica estar en Gran Hermano, ¿estarías dispuesta a meterte en un reality?

-Yo siento que no, no es para mí. Soy muy sensible, y mientras estuve en la casa, con la primera salida que viví ya me puse a llorar. Me parece que hay que ser muy fuerte para estar en un juego así, y por eso estoy muy orgullosa de Juli, porque ya se bancó cuatro meses con solo 21 años, y mostró un lado muy lindo. La gente la re quiere, y eso me pone muy contenta.

