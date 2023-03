Gran Hermano: Coti le dejó un regalo muy personal a Marcos pero en las redes la fulminaron

escuchar

Constanza Romero -conocida por todos como Coti- entró el pasado viernes junto a sus excompañeros a la casa de Gran Hermano (Telefe) para ser parte de la falsa boda entre Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Juan Ignacio Castañares. Sin embargo, la correntina fue tildada de “mufa” tras el místico obsequio que le dejó al salteño minutos antes de retirarse del programa. Su intención fue de transmitirle suerte para la gala final pero en las redes sociales entendieron lo contrario.

Coti le entregó a Marcos un preciado objeto de la suerte para la gala final

Este hecho cobró relevancia durante el fin de semana luego de que los fans del reality prestaran atención al último gesto que tuvo Coti para con Marcos. Cabe recordar que durante los meses que la correntina permaneció en la casa, logró entablar un buen vínculo con su excompañero, quien aspira a convertirse en el próximo ganador del programa.

Lo cierto es que el regalo de Coti despertó la polémica al tratarse de un rosario blanco, el cual la acompañó a lo largo de su estancia. A modo de suerte, la correntina eligió compartir con Marcos ese símbolo religioso debido a que el jugador profesa la misma fe que ella y se caracterizó por ser una persona muy creyente. Antes de salir con los viejos concursantes por la puerta principal, observó su muñeca, tocó la insignia y corrió hacia el salteño para entregarle lo que ella consideró tan importante en su paso por Gran Hermano.

Sin embargo, el gesto no se tomó con buenos ojos por parte de los fans de Ginocchio, que a través de las plataformas sociales la tildaron de mufa. “¿A caso quiere que pierda?”, se preguntó un usuario a la vez que otro sentenció: “Siempre quiere dar la nota”. En tanto, aseguraron que el rosario que perteneció a Coti no le sirvió de mucho, ya que la exconcursante abandonó la casa por decisión del público tras la nominación espontánea que aplicó a Julieta y a Daniela Celis. Su actitud no se consideró como de una “gran hermana” y por ese motivo se retiró del reality. A pesar de todo, eligió ceder un objeto tan preciado con la confianza de que Marcos se coronará como el ganador de la edición 2022/23.

