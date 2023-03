Final de Gran Hermano: qué auto podría comprarse el ganador con el premio

escuchar

Hoy, 27 de marzo, se llevará a cabo la final de Gran Hermano, el reality que mantuvo en vilo a miles de argentinos durante varios meses. Aquella competencia que comenzó con 18 participantes el 17 de octubre de 2022, llega a su final con tres jugadores en contienda: Julieta, Nacho y Marcos. Y si bien todos se llevarán un premio por su estadía en “la casa más famosa del país”, cada uno tendrá acceso a diferentes beneficios como resultado de la instancia a la que llegaron.

Quien resulte en tercer lugar, tendrá un año de cerveza gratis así como un viaje para dos personas a cualquier parte del mundo. El subcampeón se hará acreedor de una vivienda y el ganador se llevará una casa junto a $15 millones como premio. Vale aclarar que a ese monto se le aplicarán los impuestos y retenciones correspondientes, por lo que es probable que disminuya hasta un valor cercano a $10.000.000.

Con ese número en mano se puede fantasear con qué autos podría comprar el ganador una vez que tenga el dinero en sus manos si quisiera destinar el importe para ese fin. De más está decir que todos los vehículos 0km clasificados dentro de “los más baratos” podrían ser comprados sin problemas, incluso con sobreprecio y hasta les quedaría un resto para adquirir otros bienes o servicios.

El participante ganador podría comprar un Volkswagen Taos con lo que le quede de dinero

Sin embargo, si quiere aspirar a algo un poco más grande o nuevo, las cuentas son distintas. De querer comprar un SUV, podrían apostar a los modelos más elegidos pero a sabiendas de que no tendrá dinero de sobra. Suponiendo que el monto final que recibe en mano es de $10 millones, podría comprar un Chevrolet Tracker Premier (tope de gama) por $8.329.900 (un SUV del segmento B, chico) o estirarse un poco más a un mediano como el Volkswagen Taos de entrada de gama (Comfortline) que cotiza, durante marzo, a $9.834.600. También sería una opción un Toyota Corolla Cross XEI (la versión intermedia) que ronda los $9.449.000 de precio de lista y hasta podría apostar por energías alternativas y comprarlo en su versión híbrida a $9.897.000.

Chevrolet Tracker

Dentro de los SUV, los alrededor de $10 millones “limpios” del premio también le alcanzarían al ganador para comprar otros modelos del segmento B, como el Jeep Renegade (cuya gama arranca en $5.944.400), el Nissan Kicks ($5.720.700 la entrada de gama) o el Renault Duster ($6.439.800).

En cambio, si lo que busca es una pick up, el escenario no es tan alentador ya que el precio promedio de una pick up entrada de gama es de $9.000.000. Incluso está en carpeta la Chevrolet S10 que ya excede ese monto y escala a $10.029.900.

Además de los eventuales sobreprecios, tener el dinero no es garantía de entrega inmediata: varios de los modelos mencionados anteriormente cuentan con demoras de meses por la escasez de unidades.

Si no existiera la inflación...

En un mundo donde la inflación no es tan alta, el panorama hubiese sido otro. Cuando los participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa, los precios de los autos eran significativamente más bajos que ahora y el ganador hubiera podido comprar los mismos modelos detallados anteriormente pero con un significativo resto en sus bolsillos.

Por ejemplo, las pick up entrada de gama rondaban los $7 millones en promedio e incluso se hubiera acercado a alguna versión tope de gama como la Ford Ranger Limited ($11.826.000 en octubre 2022) o la Renault Alaskan Outsider que se estrenaba por esas fechas y costaba $11.890.000.

Toyota SW4

En el universo SUV, hubieran ahorrado un poco más de plata ya que hubieran podido comprar un Tracker por $4.587.900, un Taos a $7.994.700 y un Corolla Cross por $6.244.000 o bien $7.530.000 en su versión híbrida. A su vez, hubiera estado muy cerca del Toyota SW4 (el vehículo más caro de producción nacional), cuyo número rondaba los $11.005.000 versus los $18.244.000 que cuesta en marzo 2023. Todo esto sin sobreprecios, claro.

LA NACION