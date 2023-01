Gran Hermano: el ataque de furia de Romina contra Nacho y la promesa de nunca más perdonarlo

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) vive su momento más tenso tras la eliminación de Coti. Los jugadores buscan nuevas estrategias de juego y se crean nuevos enfrentamientos, que combinados con la convivencia generan furiosas reacciones. Ahora, es Romina quien protagonizó uno de los momentos de enojo más grande desde su estadía en el reality.

“No quiero que me hable más, no quiero que se me acerque más. Falluta, mala leche, mal pibe, b.... Es malo. Después viene y me dice ‘ay no, disculpame, te quiero’. No, no, salí de acá, no te quiero ver más”, se descargó Romina frente a Daniela y Julieta. La persona de la que hablaba es Nacho, con quien hasta el momento tenía una buena relación, pero una actitud detonó la bronca de la exdiputada, que se mostró muy enojada, como pocas veces se la vio.

El hecho puntual habría sido un comentario negativo por parte de Nacho hacia Romina luego de que ella le realizara un corte de pelo a Thiago, que no salió del todo bien. Este tipo de actitud no habría sido el primero hacia ella, por lo que fue un detonante para que se enojara y sacara a la luz lo que piensa del joven de 19 años.

“No me voy a olvidar cuando tenía el grupo de ‘Los monitos’, se fue quedando solito. Tuvo suerte que la gente no lo sacó. No me quiero llenar de bronca, pero odio la gente así. Cómo aprovecha la situación”, continuó despotricando la jugadora. Mientras tanto, Julieta y Daniela la escucharon atentas, pero se limitaron a guardar silencio debido a la gran unión que tienen con Nacho, y respetando el momento de furia de su amiga.

