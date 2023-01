Gran Hermano 2022: Ariel estalló contra Alfa por un gesto hacia Camila y fue tajante

escuchar

Momentos de tensión se viven en la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando Alfa y Ariel exponen sus diferencias. Los hombres no dudan en sacar a la luz las molestias que sienten por las actitudes del otro y, usualmente, sus diálogos concluyen en gritos y fuertes discusiones. El enfrentamiento no tiene vuelta atrás y el nuevo jugador indicó cuál fue el detonante de esto: una “broma” que Walter le hizo a Camila mientras dormía.

“Me muerde”, dijo Alfa entre risas mientras metía el dedo en la boca de Camila, que dormía en el sillón. Mientras algunos de los participantes se rieron, Ariel no dejó pasar la situación y lo frenó. “No, no le hagas eso, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable”, expresó enfurecido.

Horas más tarde, el parrillero les describió a Maxi, Alexis y Nacho lo ocurrido y explicó que este fue el detonante de un nuevo enfrentamiento con su compañero. Tras ese episodio, lo “increpó” solo en la habitación y le remarcó que con 60 años debía ubicarse con una joven de 22. “Problema mío”, fue la tajante respuesta de Alfa.

Por otra parte, Camila y Alfa dialogaron sobre lo ocurrido y, como en el juego mantienen una buena relación, todo quedó como una broma más.

Pese a esto, para Walter la discusión con Ariel forma parte de una estrategia del participante, ya que como entró con el programa ya empezado, conoce la situación que pasó con Coti semanas atrás, por la que lo trataron de depravado. “Este pibe vio todo, vio que a mí me quisieron sacar con eso. Pero los que hicieron eso se fueron”, concluyó.

LA NACION