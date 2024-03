Escuchar

Sabrina Cortez cumplió su gran deseo y reingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) con un Golden Ticket otorgado por la producción. Antes de entrar, prometió ejecutar estrategias de juegos y se espera conocer cómo las llevara adelante. Pero, mientras vive su segunda oportunidad, quien sería su nuevo amor atraviesa un delicado momento. Se trata del también exparticipante Alan Simone.

Dentro del juego, Alan y Sabrina tuvieron varios acercamientos, pero en todo momento remarcaron que se trató de una amistad, ya que ella tenía pareja fuera de la casa. Sin embargo, cuando ambos quedaron eliminados, el vínculo habría mutado a una relación amorosa, ya que al parecer ese noviazgo llegó a su fin.

Alan Simone no atravesaría un bueno momento tras el reingreso de Sabrina a la casa de GH (Captura video)

Pero, surgió un problema dado que la jugadora reingresó al juego, cuestión que no le habría caído bien a Simone y eso repercute en su salud. En un principio, debió suspender su presencia en A la Barbarossa (Telefe) por un malestar gastrointestinal. Sin embargo, más tarde dijo presente en Ariel en su salsa (Telefe) y la exhermanita Daniela Celis y el periodista Nicolás Peralta lo “mandaron al frente” y el joven contó que en realidad no atraviesa un buen momento.

“Son los nervios. Los nervios me tienen loco. No puedo más, capaz estoy empachado”, respondió al ser consultado por su estado de salud. Acto seguido, el periodista habló del nuevo panorama de la casa con el ingreso de nuevos jugadores, y puntualizó en uno de ellos: ¿Qué pasaría si, hipotéticamente, Sabrina se engancha con Mauro?”. Sin dudarlo, él respondió: “No pasa nada. Puede pasar cualquier cosa. A cualquiera le puede pasar. Pero no creo”.

Por su parte, Daniela no dudó en asegurar que el malestar de Alan estaba relacionado con esta situación. Por el momento, este acercamiento dentro del juego no ocurrió.