Gran Hermano: la fuerte advertencia de Julieta a Camila sobre Alfa que la conmocionó

Una nueva polémica en la casa de Gran Hermano (Telefe) tiene como protagonista a Alfa. Sucede que el “hermanito” empezó a tener diversas actitudes hacia Camila, con quien construyó un vínculo que iría más allá de una amistad. Y fue Julieta quien le advirtió a su compañera sobre esta situación.

La conexión de amistad que Camila y Alfa construyeron desde que ella ingresó en el repechaje fue notoria para todos los participantes del reality. Pero rápidamente surgieron las sospechas -dentro y fuera de la casa- sobre una intención amorosa de parte de él. Por lo tanto, cada acercamiento entre ellos fue tomado con más atención por el resto de los jugadores. Esto alertó -sobre todo- a las chicas y fue Julieta quien decidió avisar a su compañera sobre la situación.

Camila niega tener intenciones amorosas hacia Alfa (Captura video)

“Yo lo veo como modo paterno, nunca lo podría ver en otro ambiente, con él ya lo aclaramos”, aseguró Camila tras la pregunta de Julieta sobre la relación. Fue esta respuesta la que le dio pie a la influencer para ser clara al respecto: “No boluda, vos lo aclaraste porque él dijo que afuera estaría con vos. Te lo digo porque lo tendrías que saber”. Rápidamente, la joven de Ituzaingó negó que esto fuera posible ya que no sale con gente más grande.

Las aclaraciones por parte de Camila no fueron suficientes para Julieta, que se mostró desconfiada. Por ello, la influencer le aclaró que dos semanas atrás Alfa había reiterado sus intenciones hacia ella y consideró que era una información que debía contarle. La charla generó repercusiones en la casa y fue la Romina quien indicó que no creía en la mirada inocente de la joven de 21 años.

Camila y Alfa conformaron una relación muy cercana (Captura video)

Sin embargo, pese a sus intentos por aclarar la situación, Julieta no quedó conforme y volvió a encarar a su compañera, pero en esa ocasión decidió que la charla sea a solas. “Te quería decir una cosa que me quedé pensando. No te lo dije antes porque antes sentía que le debía un respeto a la amistad. Me parece muy fuerte, no fue en modo de amistad”, le reiteró sobre las intenciones de Alfa.

