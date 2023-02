Gran Hermano: la actitud de Camila hacia Marcos que generó un amplio repudio en las redes

escuchar

Tras más de tres meses y medio de encierro, es inevitable que los concursantes de Gran Hermano (Telefe) creen lazos dentro de la “casa más famosa del país”, ya sea románticos, amistosos o antagónicos.

No es ningún secreto para los “hermanitos” que Camila Lattanzio se siente atraída por Marcos Ginocchio, ya que la propia participante así se lo hizo saber a casi todos los integrantes de la casa. Desde entonces, los espectadores del reality estuvieron atentos a los gestos entre ambos y uno de los últimos despertó el repudio en las redes: “Hay que sacarla”.

“Te gusta el primo”, le preguntó Thiago a Camila en una de las primeras ocasiones que la joven habló al respecto. “Me parece lindo. Y no sé cómo activar. Vos que sos hombre, ¿qué me recomendás?”, le consultó Lattanzio. Poco después, Romina le reveló al salteño: “Ella gusta de vos. Nos lo dijo”, a lo que Marcos no reaccionó demasiado bien: “Nooo”.

Camila y sus primeros charlas sobre Marcos

Los espectadores del reality difundieron un video de las últimas horas, en el que Camila le da una palmada en la cola a Marcos mientras él camina por el pasillo y reacciona de manera negativa: “No, ¿qué hacés?”. Además, rescataron otros momentos similares, como cuando ella intentó subirse a la colchoneta en la que él descansaba y el salteño la apartó o cuando la oriunda de Ituzaingó comenzó a tocarlo para hacerle cosquillas y Ginocchio le reclamó que no lo haga.

“Camila le da una nalgada a Marcos sin contexto alguno. Esto ya dejó de ser gracioso. Me preocupa en serio”, señaló una usuaria. “Esta situación no da para más, hay que sacarla”, sentenció otra. Un tercero destacó: “¿Tanto le cuesta entender una respuesta negativa? La quiero afuera ya”.

LA NACION