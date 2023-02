El enojo de Alfa con la compra semanal de Marcos y Romina en Gran Hermano: “Yo no entiendo qué hicieron”

escuchar

Ganar la prueba semanal es fundamental para los participantes de Gran Hermano (Telefe) porque allí se define si cuentan con el total del presupuesto para las compras o con menos. Esta semana Marcos y Romina fueron los elegidos para elegir los víveres y “Alfa” se indignó por lo que trajeron.

“Trajimos lo que no había en realidad”, señaló Romina en diálogo con Julieta y Lucila. En el siguiente fragmento, se ve que Marcos le advierte a su compañera de compras: “Ya llegamos” y ella le responde: “¡No, pará! No puede ser, hicimos un desastre”.

“Nos van a matar los chicos”, indicó la exdiputada mientras guardaba en el carro los productos alimenticios.

El enojo de Alfa con la compra semanal de Marcos y Romina

“¿Pero qué pasó? Cuando estaban pasando te diste cuenta de que se quedaron sin plata?”, consultó “Alfa” desde la pileta en diálogo con el salteño. “No, ya veníamos viendo que estábamos con poca plata, pero elegimos los que sentíamos que era más primordial”, señaló y el hombre le respondió irónicamente: “¿El repollo? Eso es primordial”.

“Hoy tenemos una lata de atún y dos leches para ocho personas”, relató Julieta para las cámaras y Romina remató: “Y dos panes... Pero trajimos para hacer budín, para hacer galletitas... Todo casero y más barato”.

“Hay dos leches para toda la semana. Yo no entiendo qué hicieron. Trajeron diez bolsas de naranjas”, le explicó Walter a Nacho y agregó: “Si no hay un peso no se puede gastar 6 lucas en cigarrillos”.

“Para mí se compró mal la carne”, le dijo Camila a Alfa, quien le respondió: “¡Y tal cual! ¿Para qué querés 20 kilos de carne picada si no tenés cebolla? Marcos no sabe comprar”.

“Van y compran lo que quieren y no lo que necesitamos, porque si yo voy a comprarme lo que quiero, me compro dos pedazos de roquefort, crema y me hago los ravioles”, concluyó Walter Santiago, enojado desde la pileta de la casa de Gran Hermano.

LA NACION