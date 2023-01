Gran Hermano: quién ganó el auto 0 km tras una dura prueba de resistencia

escuchar

La noche del martes en la casa de Gran Hermano (Telefe) se convirtió en una de las más especiales. Durante la jornada, los participantes que se encuentran aislados desde el comienzo del reality compitieron por un auto 0KM. Entre la tensión, el cansancio y la alegría por la oportunidad, un jugador se consagró y se convirtió en el dueño del vehículo.

Romina, Thiago, Julieta, Alfa, Maxi, Nacho y Marcos fueron los habilitados para competir por el auto 0km. El martes comenzaron su jornada con el gran desafío: mantenerse “pegados” al vehículo, sin poder alejarse sin ningún motivo más que para abandonar el juego. Fueron 12 horas las que permanecieron allí: cinco de ellos llegaron al final de la instancia y pasaron a la siguiente, en la que Maxi se consagró ganador.

Los participantes debieron elegir entre un gran número de llaves (Captura video)

La segunda instancia del juego fue con la elección de las llaves. Julieta, Alfa, Maxi, Nacho y Marcos debieron entre una gran cantidad de ellas e intentar arrancar el auto. Fueron diversas pruebas fallidas y en la última ronda, el cordobés eligió la número 46 y esperó su turno para probarla. Rápidamente, se escuchó el ruido del motor del auto y, acto seguido, al darse cuenta de que ganó, se fundió con los gritos de felicitaciones del resto de los participantes.

La emoción de Maxi al ganar el auto

El flamante ganador rompió en llanto mientras sus compañeros lo abrazaron. “Cuando saqué el 46, la vi diferente a todas”, dijo más tarde en diálogo en vivo con Santiago del Moro. “Se lo dedico a mi vieja, que me acompañó desde el arranque y a mi viejo que estoy seguro de que desde arriba me está ayudando. A mi familia, a mis amigos y a Tini (Juliana). No lo puedo creer, estoy en una película. Nunca me gané nada”, expresó en medio de un llanto desolador, pero cargado de alegría. También, al ganar, se consagró el líder de la semana y en la próxima gala tiene inmunidad.

