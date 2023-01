Gran Hermano: Alfa y Thiago se cruzaron durante la cena y se dijeron de todo

escuchar

El lunes por la noche, Gran Hermano (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación y el juego volvió a dar un giro inesperado. Tras el ingreso de Santiago Del Moro a la casa y el anuncio del desafío por el auto 0 km, del que solo podrán participar los “participantes históricos”, llegó la hora de comunicar la decisión del público. Con el 56,19 por ciento de los votos, Alexis Quiroga, “El Conejo” debió abandonar la casa. Su salida conmocionó a los participantes y generó un tenso cruce entre Walter “Alfa” Santiago y Thiago Medina.

El Conejo abandonó el juego una semana después que su pareja Constanza. Una vez que salió de la casa, el resto de los participantes reflexionaron sobre las estrategias y dieron sus opiniones mientras todos - a excepción de Maxi - cenaban en la mesa de la cocina. Sin embargo, la conversación se les fue de las manos y terminó en una acalorada discusión entre Alfa y Thiago.

La salida de Alexis de Gran Hermano generó sorpresa entre los participantes (Foto: Captura de video)

“Esto que pasó muestra que afuera se ve absolutamente todo”, sostuvo Walter y continuó dirigiéndose a Agustín y al resto de los concursantes que lo escuchaban: “Se ven las cosas que hacés y cómo las hacés. Vos fijate una cosa, es la primera vez que Cone va a placa. ¿Por qué? Porque venía juntando el tiempo”. Varios coincidieron en su reflexión y Julieta acotó: “Igual que Coti”.

Alfa retomó su cuestionamiento, y arremetió: “Hay muchos que juegan para el afuera, para la cámara, pero yo me doy cuenta, no me chupo el dedo y eso la gente también lo ve”. Ante esto, Agustín lo interrumpió y le aseguró que él “juega para la gente”. Pero lo que parecía una conversación tranquila, terminó en conflicto cuando se sumó Thiago: “No empecemos a romper las pel*as con eso, por favor”.

Desde la otra punta de la mesa, Santiago se molestó por el comentario y se atajó al decir: “Estamos conversando, nadie está rompiendo las pel*as”. Mientras Medina pidió por favor que retomaran el tema después, ya que estaban comiendo, su compañero sugería lo contrario y comenzaron a levantarse las voces y a superponerse entre ellas.

El tenso cruce entre Alfa y Thiago

Mientras Walter, muy molesto, decía que Thiago “no era el jefe” para decidir el tema de conversación, el joven insistía con su pedido, hasta que finalmente lanzó: “¡Dejá de romper las pel*as!”. Visiblemente disconforme con sus dichos y con la honestidad que lo caracteriza, Alfa manifestó: “Yo no estoy rompiendo nada, entendé que estamos conversando”.

Pero, harto de la situación y conmocionado por la partida de su amigo, el joven de González Catán empujó su plato, se levantó de la mesa y le deseó “buen provecho” a sus compañeros, antes de abandonar la cena. El resto quedó completamente sorprendido por lo que sucedió en cuestión de minutos. Mientras Agustín, intentó empatizar un poco con la actitud de Thiago, apelando a la salida de El Conejo, Julieta alegó a que Alfa “no dijo nada malo”.

“Cuando yo me sentí mal y Thiago tenía ganas de joder, jodía con todos y me jodía a mí también, y yo no dije: ‘Dejate de romper las pelotas, callate la boca’. Hay muchas formas de jugar también y de hacerte el jefe, y me molesta”, sentenció Alfa.

LA NACION