Guido Kaczka es uno de los conductores más populares del momento. Mucho se sabe de su carrera profesional, pero poco de su vida personal. Esta decisión tiene que ver con que su actual pareja, Soledad Rodríguez, no pertenece al medio artístico.

El conductor y su esposa se conocieron en 2011. Luego de más dos años de convivencia, el 25 de noviembre de 2014 nació Benjamín, su primer hijo juntos. El 14 de marzo de 2017 llegó Helena y en abril de 2018 decidieron casarse. La fiesta fue en el Hotel Alvear junto con amigos y familiares. Kaczka también es padre de Romeo, su primer hijo, fruto de su relación con Florencia Bertotti.

Este martes, en Bienvenidos a bordo, el conductor recordó cómo conquistó a su esposa. "¿Sabés lo que hice yo con Sole? Con esta te mato. En tu vida hiciste algo como lo que yo hice", le dijo a Hernán Drago.

"Yo la conocí en un after office, adonde van todos después de trabajar en la empresa. Yo no fui después de la empresa, no estaba haciendo nada. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos 'nosotros las alcanzamos'. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije 'vos te sentás acá'. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella", comenzó a contar Kaczka.

"Cuando llegamos al departamento de ella, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé 'mirá si no es el número'. Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el send. Eran las 2:30 de la mañana", relató. Y remató su anécdota con el recuerdo de un gesto romántico: "Se puso a buscar en la cartera, atiende y yo me pongo de costado y le digo 'me encantó conocerte'".