Guido Süller defendió a Juan Darthés en la denuncia por violación

Guido Süller volvió a aparecer en los medios e inesperadamente, para hacer una insólita defensa a Juan Darthés , acusado por abuso sexual. El mediático hermano de Silvia Süller fue al programa Incorrectas, que conduce Moria Casán, criticó la denuncia de Thelma Fardín contra el actor y lo respaldó.

Todo empezó cuando Moria le preguntó qué opinaba sobre Darthés. Süller explotó y dijo: "No es un violador Darthés, chicos. Esa chica (Thelma Fardín) no tiene ninguna prueba. Ella se sentó, lloró y todos le creímos".

"En un hotel no te pueden violar. Pegás un grito y en todas las habitaciones se enteran. Menos una chica que es actriz, no es una tímida. Al día siguiente se volvió en el avión jugando como si nada hubiera pasado", continuó y causó indignación entre las panelistas del programa. Nora Cárpena lo increpó: "Estás hablando de una menor, no podés juzgarla así. Ella era menor de edad cuando pasó esto".

Celina Rucci también salió a cruzarlo : "Si alguna vez sos padre y tenés una hija que viene y te cuenta después de varios años que la violaron, ¿vos también le pedirías pruebas?".