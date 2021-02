Guillermo Coppola, sobre la muerte de Maradona: “Hoy al doctor Luque lo evito”

Apenas dos meses y medio después de la muerte de Diego Maradona, y luego de los polémicos chats que se filtraron del doctor Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, cuya labor es investigada por la Justicia, el exrepresentante del astro Guillermo Coppola se refirió al médico personal y su crítica fue categórica: “Hoy lo evito”.

Invitado al programa Fantino a la tarde, emitido por América TV, Coppola habló sobre las adicciones del Diez, pero también del entorno médico que lo acompañó durante los últimos años. “Yo al médico lo vi en el velatorio, hoy lo evito. No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, expresó.

Luego, ante la consulta de los panelistas sobre qué le diría a Luque, dijo: “Le preguntaría por qué. Hablan del amigo… porque no solo él, también Matías [Morla] dice: ‘Yo sé lo que hiciste por tu amigo’. Entonces al amigo no lo dejas así. Porque yo, como en Punta del Este, estaba ahí, pero no lo dejo ahí ‘se muere el gordo”.

Además, Coppola dio detalles de lo ocurrido en Uruguay con Maradona. “Yo fui entorno y en un episodio terrible como el de Punta del Este. ¡Fue un Lollapalooza eso! Jugamos a la pelota, chupamos, no dormimos, comimos ubre, la teta de la vaca, todo grasa. ¡Hubo exceso de todo! Lo encontré en el estado que lo encontré, llamé a cinco médicos de renombre y cuatro no quisieron venir”, contó.

“Vino uno recién recibido y, su primer caso, Maradona casi muerto. No respondía. Estaba edematizado. Al médico lo llamé yo y a la camioneta lo llevé yo”, continuó.

Por último, apuntó contra quienes hablaron de los excesos del exfutbolista. “La gente que dice: ‘Yo lo vi’ [drogarse], dudo. Reparo, porque en ese sentido, Diego era muy respetuoso. No era público, tenía sus momentos, su reserva. Yo lo hablaba con él, pero ahí me decía: ‘¿Te convertiste? Sos un pai’. Se enojaba mucho”, concluyó Coppola.

