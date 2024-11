Guillermo Francella habló de la grieta entre actores por la política y cuestionó las críticas de sus colegas

Luego que Guillermo Francella se mostrara expectante de cara al futuro de la gestión de Javier Milei y eso le valiera las críticas de muchos de sus colegas, el actor consideró este fin de semana que existe “una crispación general, no solo en política, en todo sentido”. “Cualquier frase es incorrecta”, definió.

Consultado acerca de las valoraciones negativas que recibió de mucho de sus pares, Francella sostuvo: “No debería ser así. Yo era jovencito y estudiante de teatro, siempre lo menciono. Tal vez entraba a un restaurante, una mesa de actores me preguntaba si estaba solo y me sumaba, te sentabas a comer y había tipos de cualquier corriente política, estaba todo bien, se seguía comiendo y la vida seguía. No había esto que hay hoy”. “Es demasiado. Todo va a decantar, tiene que decantar”, marcó, en diálogo con Eltrece.

El protagonista de la serie El Encargado atribuyó ciertos comportamientos al “advenimiento de las redes” y contó así que no tiene perfiles oficiales, aunque si admitió ser dueño de cuentas “de fantasía”. “Me encanta la inmediatez pero nunca tengo mi nombre. O sea, todas las [cuentas] que hay son falsas, no soy yo. Lo denuncié millones de veces pero me dicen que tengo que poner uno oficial mío para que se decanten los demás”, indicó.

El apoyo a Milei

Meses atrás, sin hacer mención a los recortes en el área de cultura, a la desfinanciación del INCAA o a la situación del cine Gaumont, hechos por los cuales gran cantidad de artistas manifestaron su categórico rechazo, Francella defendió las medidas del libertario.

El último mes de marzo, el actor había sido consultado por su mirada sobre el país que en ese entonces Milei gobernaba desde hace 90 días. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, contestó entonces y sumó: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”, agregó.

Ricardo Darín criticó la gestión libertaria

Las declaraciones de Francella sobre el país llegaron días después de que Ricardo Darín expresara críticas a la gestión mileísta. En el marco de la presentación de la película “Descansar en paz”, que el actor produjo para Netflix, Darín destacó la importancia de la cultura en el desarrollo de una sociedad y su impacto en la identidad nacional.

El protagonista de “Argentina, 1985″ destacó que las problemáticas locales no están originadas por las inversiones en cultura. “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio”, afirmó.

Por último, el actor lanzó ese momento un mensaje conciliador a favor de posturas que permitan impulsar “un país para adelante” y abogó porque “tanto de un lado como el otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate”.

