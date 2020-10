Guillermo Moreno: "Alberto Fernández no es peronista, es socialdemócrata"

El exsecretario de Comercio analizó la realidad política y económica de la Argentina en "Intratables" Crédito: YouTube América TV

Después de una semana convulsionada, con un dólar blue que llegó a venderse a 195 pesos y la Argentina subiendo de posiciones en el ranking de mayores contagios de coronavirus, Guillermo Moreno analizó la realidad del país. Invitado en el programa Intratables (América TV), el exsecretario de Comercio Interior cuestionó las decisiones del presidente Alberto Fernández, a quien definió como "socialdemócrata" porque "no es peronista".

Sobre el final del programa de este viernes, Guillermo Moreno dejó varias definiciones picantes. Fiel a su estilo, el exfuncionario de los primeros gobiernos kirchneristas definió a Alberto Fernández como un socialdemócrata, pero aseguró que el movimiento peronista no lo margina.

"Alberto Fernández es socialdemócrata, no es peronista.Lo dijo él en una entrevista con [Jorge] Fontevecchia: 'Y los peronistas me van a odiar, pero soy socialdemócrata'. No lo odiamos, porque el peronismo es amor", lanzó.

Moreno también dejó su mirada acerca de la dicotomía entre la cuestión sanitaria y la económica. En este contexto cuestionó la decisión inicial de Alberto Fernández de haber priorizado la primera y el impacto que tuvo en la segunda.

"El Presidente tuvo una idea muy particular, que se la festejaron al principio. Entre salud y economía, él elegía la salud. El [primer] peronismo, a través de un ministro de salud que se llamó [Ramón] Carillo, extraordinario ministro de [Juan Domingo] Perón le enseñó, no solo al pueblo argentino, sino al mundo, que para tener buena salud tenés que tener buena economía. Es imposible tener buena salud si no tenés buena economía porque te quedás sin medicamentos, no tenés la ropa que te protege, no tenés calefacción, no tenés la comida, es obvio. Parecería ser una hallazgo del Presidente. Ahora no tenemos ni salud ni economía", sentenció.

Consultado sobre cuál deber ser el rumbo que debe adoptar el Ejecutivo en la Argentina, Moreno opinó que el Presidente debe dar un golpe de timón. "Si Alberto Fernández no cambia, fracasa rotundamente. Y cada vez queda menos tiempo. Esto que está haciendo el Presidente de decir que tenía un plan, pero que era secreto, parece un sketch del Superagente 86", advirtió el exsecretario de Comercio Exterior en clara alusión al personaje que encarnó el fallecido Don Adams.

Tras enumerar una serie de lo que él considera indefiniciones políticas por parte de Fernández, Moreno cuestionó la presentación de la Ley de Presupuesto 2021 con un dólar a $104. "La realidad le marcó piedra libre. ¿Cuál es? La presentación del Presupuesto, porque no es un plan sino que hay un esbozo de lo que el Presidente piensa que tiene que ser el sector público. Y ahí empezó esta última corrida", apreció.

La de este viernes no fue la primera vez que Moreno vaticina un trágico final para el Gobierno. Esta semana, durante una entrevista en el programa Nada personal de Viviana Canosa, el exsecretario de Comercio Exterior también había apuntado sobre la falta de previsibilidad y el rumbo económico que imprime el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Si el Presidente no cambia, va al fracaso", aseguró en aquella ocasión.